الوضع اليبي المالي محل اهتمام بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والفرنسي ماكرون
أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مكالمة هاتفية مع نظيره لافرنسي ايمانويل مكارون.
وتطرق الرئيسان حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى الوضع في مالي وليبيا وكذلك السبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
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