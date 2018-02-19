ما مصير المباراة الودية بين الجزائر وإيران المتوقعة يوم 27 من الشهر القادم
استنادا للموقع الرسمي للفيفا لا يزال الإتحاد الدولي لكرة القدم، لم تتاكد بعد المباراة الودية المقررة اجراؤوها بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الإيراني بمدينة غراتس النمساوية يوم 27 مارس القادم ، واستنادا لذات المصادر ان المباراة الودية يحتما ان تلغى بسبب عدم عدم الإعتراف بنتيجته في حال لم تتلقى “الفاف” رخصة من هيئة السويسري إنفانتينيو، وذلك من أجل تسجيلها في أرشيف اللقاءات الودية، مع احتساب نتيجتها في التصنيف الشهري الذي تقوم بإعداده. هذا وتشترط “الفيفا” في هذا النوع من اللقاءات الودية ضرورة تعيين طاقم تحكيم دولي لإدارة المباراة بين الفريقين.
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