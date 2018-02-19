

اصابة أربعة أشخاص في حادث مرور بتيسمسيلت أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة اثر حدث مرور وقع مساء اليوم الاثنين بالطريق الوطني رقم 19 في شطره الرابط بين بلديتي تيسمسيلت ولرجام حسبما



بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في سوريا أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلال اتصال هاتفي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا مع التركيز على مواصلة تعزيز



الوضع اليبي المالي محل اهتمام بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والفرنسي ماكرون أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مكالمة هاتفية مع نظيره لافرنسي ايمانويل مكارون. وتطرق الرئيسان حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى الوضع في مالي وليبيا



ما مصير المباراة الودية بين الجزائر وإيران المتوقعة يوم 27 من الشهر القادم استنادا للموقع الرسمي للفيفا لا يزال الإتحاد الدولي لكرة القدم، لم تتاكد بعد المباراة الودية المقررة اجراؤوها بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الإيراني بمدينة غراتس



الرئيس بوتفليقة يخصص 2000 دفتر حج للمواطنين البالغين 70 سنة فما فوق ولم يسعفهم الحظ في القرع. قرر رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, تخصيص حصة إضافية تتمثل في 2000 دفتر حج لفائدة المواطنات والمواطنين البالغين من العمر 70 سنة فما فوق والذين



نتنياهو يحذر إيران ملوحا بقطعة من طائرة مسيرة: “لا تختبروا” إسرائيل.. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طهران ، أمس، من الاعتداءات المسلحة التي تقوم بها إيران و “وكلائها” في سوريا، ملوحا بقطعة قال انها ما



قايد صالح في زيارة عمل إلى المدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري لفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل إلى المدرسة العسكرية متعددة التقنيات. يقوم الفريق أحمد قايد صالح،



تيسمسيلت : ربط أزيد من 120 مسكن بشبكة غاز المدينة بدور "حمصية ببلدة لرجام" جرى أمس بدوار "حمصية" التابع لبلدية لرجام (تيسمسيلت) ربط 124 مسكن بشبكة غاز المدينة وذلك خلال مراسم أشرف عليها والي الولاية عبد القادر بن مسعود



زعلان: "نراعي النمط العمراني المحلي عند إنجاز محطات السكك الحديدية" شدد وزير الأشغال العمومية والنقل ،عبد الغني زعلان، بالأغواط على "ضرورة مراعاة الطابع العمراني المحلي للمناطق عند إنجاز محطات السكك الحديدية بها". وأوضح الوزير لدى تفقده