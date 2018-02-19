

نتنياهو يحذر إيران ملوحا بقطعة من طائرة مسيرة: “لا تختبروا” إسرائيل.. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طهران ، أمس، من الاعتداءات المسلحة التي تقوم بها إيران و “وكلائها” في سوريا، ملوحا بقطعة قال انها ما



قايد صالح في زيارة عمل إلى المدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري لفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل إلى المدرسة العسكرية متعددة التقنيات. يقوم الفريق أحمد قايد صالح،



تيسمسيلت : ربط أزيد من 120 مسكن بشبكة غاز المدينة بدور "حمصية ببلدة لرجام" جرى أمس بدوار "حمصية" التابع لبلدية لرجام (تيسمسيلت) ربط 124 مسكن بشبكة غاز المدينة وذلك خلال مراسم أشرف عليها والي الولاية عبد القادر بن مسعود



زعلان: "نراعي النمط العمراني المحلي عند إنجاز محطات السكك الحديدية" شدد وزير الأشغال العمومية والنقل ،عبد الغني زعلان، بالأغواط على "ضرورة مراعاة الطابع العمراني المحلي للمناطق عند إنجاز محطات السكك الحديدية بها". وأوضح الوزير لدى تفقده



زوخ : ترحيل 2200 عائلة بالعاصمة هذا الأربعاء كشف والي ولاية الجزائر ،عبد القادر زوخ، أمس، أن المرحلة الثانية للعملية الـ 23 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر ستنطلق يوم الأربعاء و ستخص 2000 عائلة



سليمان ملوكة : 90 مليار دينار للتكفل بمعاشات المتقاعدين أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد ،سليمان ملوكة، أمس، أن الصندوق يمر بظروف مالية صعبة غير أنه انتعش بتمويل الحكومة مطلع سنة 2018 بقيمة 500



حسين نسيب: 280 مليار دينار لتجسيد المشاريع القطاعية في 2018 أكد وزير الموارد المائية ،حسين نسيب، أن قطاع الموارد المائية يعنى بالأولوية في مخطط عمل الحكومة مثله مثل قطاعي الصحة والتربية والدليل على ذلك هو



راوية: الحكومة خصصت أكثر من 1700 مليار دينار لدعم الطبقات الهشة أكد وزير المالية ،عبد الرحمان راوية ،أمس، أن نسبة التضخم بلغت 4.80 بالمائة في سنة 2015 فيما بلغ احتياط الصرف دون احتساب الذهب في نفس



ماذا يحدث بالمركزية النقابية..؟ · "حمارنية" يوضّح ومستشار سيدي السعيد يرد أعلن عدد من القيادات الحالية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين عن بداية تأسيس حركة "تصحيحية" ضد الأمانة الوطنية الحالية، تهدف