قايد صالح في زيارة عمل إلى المدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري
لفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل إلى المدرسة العسكرية متعددة التقنيات. يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018، بزيارة عمل إلى المدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري بالناحية العسكرية الأولى. السيد الفريق، وخلال خلال هذه الزيارة، سيترأس الاجتماع السنوي لإطارات ومسؤولي هياكل التكوين بالجيش الوطني الشعبي، ويعقد لقاءً توجيهياً مع طلبة المدارس العسكرية.
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