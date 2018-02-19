تيسمسيلت : ربط أزيد من 120 مسكن بشبكة غاز المدينة بدور "حمصية ببلدة لرجام"





جرى أمس بدوار "حمصية" التابع لبلدية لرجام (تيسمسيلت) ربط 124 مسكن بشبكة غاز المدينة وذلك خلال مراسم أشرف عليها والي الولاية عبد القادر بن مسعود بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد . وشملت هذه العملية المندرجة في إطار الشطر الأول من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية انجاز 7ر2 كلم من شبكة توزيع الغاز الطبيعي والتي رصد لتجسيدها غلاف مالي فاق 8ر4 مليون دج وفق الشروحات المقدمة. وكشف الإطار بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب عبد القادر غنيم عن ربط قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية لأزيد من 230 مسكن بشبكة توزيع غاز المدينة وذلك بالتجمعين الريفيين "زغاريش" بلدية "لرجام" و"الحراشي" برج بونعامة ضمن الشطر الأول لذات الصندوق. وسمحت مشاريع إيصال غاز المدينة التي استهدفت عديد التجمعات الريفية النائية بالولاية في إطار نفس الصندوق برفع نسبة الربط بهذه الطاقة الحيوية إلى أكثر من 85 بالمائة استنادا إلى مدير الطاقة عبد الكريم أوشعبان. ويصل عدد المساكن الموصولة بشبكة توزيع غاز المدينة على مستوى الولاية إلى حوالي 45 ألف مسكن وذلك عبر 18 بلدية. ويذكر أن مراسم الاحتفال باليوم الوطني للشهيد التي أقيمت ببلدية لرجام تميزت كذلك بإشراف السلطات الولائية على وضع حيز الخدمة للطريق البلدي المؤدي إلى دوار القواسم على مسافة 7ر7 كلم الذي شهد أشغال صيانة بغلاف مالي فاق 64 مليون دج ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية. كما تم بالمناسبة زيارة متحف المجاهد والقيام بزيارة تكريمية لأرملة الشهيد محمد عمارني.

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