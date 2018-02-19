زوخ : ترحيل 2200 عائلة بالعاصمة هذا الأربعاء





كشف والي ولاية الجزائر ،عبد القادر زوخ، أمس، أن المرحلة الثانية للعملية الـ 23 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر ستنطلق يوم الأربعاء و ستخص 2000 عائلة من قاطني "السكنات الهشة". وأوضح زوخ في تصريح للصحافة على هامش الاحتفالات المخلدة لذكرى اليوم الوطني للشهيد أن المرحلة الثانية للعملية الـ 23 لإعادة الاسكان بولاية الجزائر ستنطلق هذا الأربعاء و هي تخص 2000 عائلة من قاطني السكن الهش التي سترحل إلى أحياء سكنية جديدة من بينها حي 1400 مسكن ببلدية الدويرة، وقد تم تزويد هذه الأحياء السكنية الجديدة --يقول زوخ-- بجميع المرافق الضرورية من بينها مؤسسات تربوية و صحية. وأعلن الوالي في سياق متصل عن" تسليم مفاتيح السكنات الاجتماعية الخميس المقبل لفائدة 200 عائلة (من قاطني المساكن الضيقة) من بلديتي الشراقة و معالمة ". أما بخصوص الطعون المقدمة من طرف المقصين من السكنات الاجتماعية فقد أكد زوخ أنه تم "قبول 1000 طعن من جملة 15000 طعن مقدم من طرف المواطنين" ، مؤكدا أن "أبواب الطعون مفتوحة أمام المعنيين". وذكر بأن عمليات الترحيل بولاية الجزائر التي انطلقت منذ جوان 2014 إلى غاية جانفي 2018 ستسمح من إعادة اسكان أزيد من 82 ألف عائلة استفادت من سكنات بمختلف الأنماط والصيغ على غرار العمومي الايجاري والاجتماعي التساهمي بالإضافة إلى برنامج عدل و العمومي الترقوي الذي سلمت من خلاله عدد معتبر من الوحدات السكنية. و قد أحيت ولاية الجزائر الموافق لـ 18 فبراير ذكرى اليوم الوطني للشهيد عبر برنامج انطلقت فعالياته بوضع إكليل من الزهور و الترحم على أرواح الشهداء بساحة المقاومة ببلدية الجزائر الوسطى و كذا بمقبرة الشهداء ببلدية الكاليتوس. ويذكر أن العملية الـ 23 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر تخص بمجملها 8000 عائلة و قد تم الانطلاق في المرحلة الأولى منها في 26 ديسمبر الفارط لفائدة 3000 عائلة و بإضافة 2000 عائلة التي سترحل بعد غد الأربعاء سيرتفع عدد العائلات المستفيدة إلى 5000 عائلة.

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