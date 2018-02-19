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19/02/2018 10:47:00

حسين نسيب: 280 مليار دينار لتجسيد المشاريع القطاعية في 2018


أكد وزير الموارد المائية ،حسين نسيب، أن قطاع الموارد المائية يعنى بالأولوية في مخطط عمل الحكومة مثله مثل قطاعي الصحة والتربية والدليل على ذلك هو تخصيص غلاف مالي بقيمة 280 مليار دينار لتجسيد مختلف المشاريع القطاعية في 2018. وأوضح نسيب في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة، أمس، أن خطة العمل القطاعية لـ2018 ستجسد بما قيمته 280 مليار دينار ، منها 160 مليار دينار موجهة لإنجاز  المشاريع الجديدة و 84 مليار دينار خاصة برفع التجميد عن المشاريع الحيوية، إضافة إلى مختلف الاستثمارات الأخرى المتعلقة بالتهيئة وتحسين الربط بالماء الشروب والسقي الفلاحي. وأضاف الوزير:"جهود مصالحه منصبة في الوقت الحالي على تحويل المياه من السدود بغية تأمين التزود بالمياه الصالحة للشرب للولايات التي تشهد عجزا على غرار نظام التحويل لسد بني هارون نحو مناطق ولاية سطيف وجلب المياه من الجنوب الجزائري إلى الهضاب العليا إضافة إلى إنجاز محطة لتحلية المياه غرب العاصمة لتزويد سكان الجهة الغربية وولاية البليدة بهذه المادة الحيوية بعد أن اثبتت الدراسات بأن العاصمة وعلى المدى المتوسط ستشهد بداية عجز لأن محطة الحامة لا تضمن سوى  20بالمئة من احتياجات السكان والطلب المتزايد  لولاية تيزي وزو سيؤثر دون شك على مخزون سدي تاقصبت وكدية اسردون اللذان يزودان الجزائر العاصمة من الجهة الشرقية".

 

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