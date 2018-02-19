راوية: الحكومة خصصت أكثر من 1700 مليار دينار لدعم الطبقات الهشة





أكد وزير المالية ،عبد الرحمان راوية ،أمس، أن نسبة التضخم بلغت 4.80 بالمائة في سنة 2015 فيما بلغ احتياط الصرف دون احتساب الذهب في نفس السنة 144.10 مليار دولار مقارنة مع 150.50 مليار دولار في 2014. وأوضح الوزير خلال مناقشة التقرير تسوية الميزانية لسنة 2015 بالمجلس الشعبي الوطني أن نفقات بلغت 7249.40 مليار دينار، أما الايرادات و الحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة لدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2015 فبلغت 4.536.796 مليار دينار، مشيرا أن العجز النهائي بلغ 2.860.536 مليار دينار جزائري، فيما بلغت الايرادات الجبائية من حيث الانجازات 2.360.37 مليار للمواد العادية أي بنسبة 90.21 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 . وقدم الوزير نسبة تكفل الدولة بكل الفئات حيث بلغ نسبة التمدرس للأطفال البالغين ستة سنوات 98.85 بالمائة و الطفال بين 6 و15 سنو بلغت نسبتهم 95.55 بالمائة أما بيم 15و19 سنو فبلغت نسبتهم 52.91 بالمائة، فيما تعلق بالطابع الاجتماعي للدولة ، وقال:"..الحكومة خصصت أكثر من 1700 مليار دينار لدعم الطبقات الهشة كتحويلات اجتماعية. أما في الجانب الصحفي فعرفت سنة 2015 حسب ذات المصدر تخصيص 67 سرير إستشفائي لكل 1000 نسمة، وطبيب واحد لكل 600 شخص ، شبه طبي لكل 850 شخص، و عيادة لكل 23 ألف و قاعة علاج لكل 6800 شخص أما نسبة الشغل فبلغت 54.21 بالمئة.

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