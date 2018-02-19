الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
19/02/2018 10:41:00

راوية: الحكومة خصصت أكثر من 1700 مليار دينار لدعم الطبقات الهشة


أكد وزير المالية ،عبد الرحمان راوية ،أمس،  أن نسبة التضخم بلغت 4.80 بالمائة في سنة 2015 فيما بلغ احتياط الصرف دون احتساب الذهب في نفس السنة 144.10 مليار دولار مقارنة مع 150.50 مليار دولار في 2014. وأوضح الوزير خلال مناقشة التقرير تسوية الميزانية لسنة 2015 بالمجلس الشعبي الوطني أن نفقات بلغت 7249.40 مليار دينار، أما الايرادات و الحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة لدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2015 فبلغت 4.536.796 مليار دينار، مشيرا أن العجز النهائي بلغ 2.860.536 مليار دينار جزائري، فيما بلغت الايرادات الجبائية من حيث الانجازات 2.360.37 مليار للمواد العادية أي بنسبة 90.21 بالمائة  مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 . وقدم  الوزير نسبة تكفل الدولة بكل الفئات حيث بلغ نسبة التمدرس للأطفال البالغين ستة سنوات 98.85 بالمائة و الطفال بين 6 و15 سنو بلغت نسبتهم 95.55 بالمائة أما بيم 15و19 سنو فبلغت نسبتهم 52.91 بالمائة، فيما تعلق بالطابع الاجتماعي للدولة ، وقال:"..الحكومة خصصت أكثر من 1700 مليار دينار لدعم الطبقات الهشة كتحويلات اجتماعية.  أما في الجانب الصحفي فعرفت سنة 2015 حسب ذات المصدر تخصيص 67 سرير إستشفائي لكل 1000 نسمة، وطبيب واحد لكل 600 شخص ، شبه طبي لكل 850 شخص، و عيادة لكل 23 ألف و قاعة علاج لكل 6800 شخص أما نسبة الشغل فبلغت 54.21 بالمئة.

 

عدد القراءات 21 مرة | قراءات اليوم 21 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

نتنياهو يحذر إيران ملوحا بقطعة من طائرة مسيرة: “لا تختبروا” إسرائيل..

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طهران ، أمس، من الاعتداءات المسلحة التي تقوم بها إيران و “وكلائها” في سوريا، ملوحا بقطعة قال انها ما
image

قايد صالح في زيارة عمل إلى المدرسة العسكرية متعددة التقنيات ببرج البحري

لفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل إلى المدرسة العسكرية متعددة التقنيات. يقوم الفريق أحمد قايد صالح،
image

تيسمسيلت : ربط أزيد من 120 مسكن بشبكة غاز المدينة بدور "حمصية ببلدة لرجام"

جرى أمس بدوار "حمصية" التابع لبلدية لرجام (تيسمسيلت) ربط 124 مسكن بشبكة غاز المدينة وذلك خلال مراسم أشرف عليها والي الولاية عبد القادر بن مسعود
image

زعلان: "نراعي النمط العمراني المحلي عند إنجاز محطات السكك الحديدية"

شدد وزير الأشغال العمومية والنقل ،عبد الغني زعلان، بالأغواط على "ضرورة مراعاة الطابع العمراني المحلي للمناطق عند إنجاز محطات السكك الحديدية بها". وأوضح الوزير لدى تفقده
image

زوخ : ترحيل 2200 عائلة بالعاصمة هذا الأربعاء

كشف والي ولاية الجزائر ،عبد القادر زوخ،  أمس، أن المرحلة الثانية للعملية الـ 23 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر ستنطلق يوم الأربعاء و ستخص 2000 عائلة
image

سليمان ملوكة : 90 مليار دينار للتكفل بمعاشات المتقاعدين

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد ،سليمان ملوكة، أمس، أن الصندوق يمر بظروف مالية صعبة غير أنه انتعش بتمويل الحكومة مطلع سنة 2018 بقيمة 500
image

حسين نسيب: 280 مليار دينار لتجسيد المشاريع القطاعية في 2018

أكد وزير الموارد المائية ،حسين نسيب، أن قطاع الموارد المائية يعنى بالأولوية في مخطط عمل الحكومة مثله مثل قطاعي الصحة والتربية والدليل على ذلك هو
image

راوية: الحكومة خصصت أكثر من 1700 مليار دينار لدعم الطبقات الهشة

أكد وزير المالية ،عبد الرحمان راوية ،أمس،  أن نسبة التضخم بلغت 4.80 بالمائة في سنة 2015 فيما بلغ احتياط الصرف دون احتساب الذهب في نفس
image

ماذا يحدث بالمركزية النقابية..؟

·      "حمارنية" يوضّح ومستشار سيدي السعيد يرد أعلن عدد من القيادات الحالية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين عن بداية تأسيس حركة "تصحيحية" ضد الأمانة الوطنية الحالية، تهدف
image

غلام الله: "لم نحرّم "الحرﭬـة" و"الإضرابات"

•                طلب الأئمة للتدخل في الوساطة غير مقبول   فند رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ،بوعبد الله غلام الله، صدور أي فتوى من هيئته حول قضية "الإضراب" و"الحرقة"،
قيم هذا المقال
0