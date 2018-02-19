ماذا يحدث بالمركزية النقابية..؟





· "حمارنية" يوضّح ومستشار سيدي السعيد يرد

أعلن عدد من القيادات الحالية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين عن بداية تأسيس حركة "تصحيحية" ضد الأمانة الوطنية الحالية، تهدف إلى الإطاحة بشخص عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وأعلن السيناتور، ومسؤول التنظيم السابق في الإتحاد العام للعمال الجزائريين، محمد الطيب حمارنية، عن تصحيحية للإطاحة بالأمين العام للإتحاد عبد المجيد سيدي السعيد، وأكد في تصريح لموقع "سبق برس" أن لجنة تصحيح المسار النقابي للإتحاد، المشكلة من أعضاء في اللّجنة التنفيذية وقيادات ولائية من 27 ولاية، إضافة إلى إطارات نقابية قديمة، “تسعى لعقد لجنة تنفيذية لتغيير الأمانة والأمين العام”. وأضاف:"هذا المسعى جاء بهدف تصحيح مسار التنظيم العمال الأكبر في الجزائر، الذي انحرف عن مساره في ظل القيادة الحالية"، مشيرا إلى أن “الأمانة العامة للإتحاد تنكرت للطبقة الشغيلة خدمة لمصالح شخصية ضيقة”. وبدوره قال مستشار الشؤون الاقتصادية والإجتماعية بالمركزية النقابية، لخضر بدر الدين، إن "حمارنية هو آخِر من يحق له الكلام بخصوص وضعية المركزية النقابية، كونه المسؤول الأكبر عن المشاكل التي عرفها الإتحاد"، مشيرا إلى أن العهدتين اللتين قضاهما كمسؤول للتنظيم عرت سوء تسييره ووقوفه في وجه أي صوت مخالف لرأيه، "“قبل أن يتدخل سيدي السعيد ويقيله".

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