

جميلة بوحيرد في مصر للمشاركة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد التي وصلت القاهرة، مساء امس الاحد حيث تزور مصر خلال الشهر الجاري، لحضور



ربط أزيد من 120 مسكن بشبكة غاز المدينة بدور "حمصية ببلدة لرجام جرى اليوم الأحد بدوار "حمصية" التابع لبلدية لرجام (تيسمسيلت) ربط 124 مسكن بشبكة غاز المدينة وذلك خلال مراسم أشرف عليها والي الولاية عبد القادر بن



أبواب مفتوحة على السجل التجاري الالكتروني انطلقت امس الاحد بمقر الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لتيسمسيلت تظاهرة أبواب مفتوحة على السجل التجاري الالكتروني. وتتضمن هذه الأبواب المفتوحة المنظمة بمبادرة من



بن صالح يستقبل سفير اليابان في الجزائر استقبـــل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمَّة اليوم الأحد 18 فيفري 2018 بمقر المجلس سعادة السيدMasaya FUJIWARA ، سفير اليابان في الجزائر. اللقاء



إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، سلّم إرهابي نفسه، اليوم 18 فيفري 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست الناحية العسكرية السادسة، ويتعلق



رئيس الجمهورية يؤكد في اليوم الوطني للشهيد على المضي قدما في التنمية اعتمادا على منطلقات تاريخية شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد على أنه يتعين اليوم على الشعب الجزائري المضي قدما في تنمية البلاد, اعتمادا على منطلقات تاريخية وطنية



ضبط (73) كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان ضبط عناصر الدرك الوطني، يوم 17 فيفري 2018، (73) كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان الناحية العسكرية الثانية ، فيما حجز حرس الحدود كمية أخرى تقدر



الجيش التركي يشن هجوماً بما يشتبه أنه غاز في عفرين قالت «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش التركي شن ما يشتبه بأنه هجوم بالغاز أدى إلى إصابة ستة أشخاص في



"الأفامي" ينصح البلدان العربية بالتوسع في الضرائب التصاعدية · أزعور: المنطقة تنفق ربع ميزانية الدعم العالمي نصح مسؤول بصندوق النقد الدولي البلدان العربية بتعظيم عائداتها من الضرائب من خلال التحول بقدر أكبر إلى اعتماد