أبواب مفتوحة على السجل التجاري الالكتروني
انطلقت امس الاحد بمقر الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لتيسمسيلت تظاهرة أبواب مفتوحة على السجل التجاري الالكتروني. وتتضمن هذه الأبواب المفتوحة المنظمة بمبادرة من الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بالتنسيق مع مديرية التجارة توزيع مطويات وعرض ملصقات يتم من خلالها تعريف المتعاملين الاقتصاديين والتجار وكذا المواطنين بخدمة السجل التجاري الالكتروني الذي يندرج في إطار مساعي وزارة التجارة لتحسين الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات الإدارية. كما سيتم ضمن هذه التظاهرة التي تدوم أسبوع تنظيم لقاءات جوارية تحسيسية على مستوى المحلات التجارية والأسواق فضلا على تنشيط حصص إذاعية حول ذات الموضوع. وحسب مدير الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لتيسمسيلت عبد القادر بربار فان السجل التجاري الالكتروني يعتبر وثيقة تتضمن رمزا سريا يسمح بتسهيل وتخفيف الإجراءات الإدارية و تطهير السجل التجاري من ممارسات الغش و وضع حد لأعمال التزوير. كما يسمح بالتعرف على تاريخ التاجر وتسهيل وتطهير وتحديث عملية مراقبة النشاط التجاري والسماح لأعوان مصالح المراقبة بالتعرف على صاحب السجل التجاري و كذا النشاطات الممارسة حقيقة وفق ذات المصدر.
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