بن صالح يستقبل سفير اليابان في الجزائر
استقبـــل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمَّة اليوم الأحد 18 فيفري 2018 بمقر المجلس سعادة السيدMasaya FUJIWARA ، سفير اليابان في الجزائر. اللقاء تطرق إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، وإرادة البلدين في الإستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة لترقية التعاون. واستعرض الجانبان الآفاق التي تسمح بتوسيع مجالات الشراكة على المستوى الإقتصادي بغية الإستفادة من الخبرة والتكنولوجيا اليابانية. وعلى المستوى البرلماني، تم التأكيد على ضرورة تفعيل الحوار والتقارب عبر لجان الصداقة البرلمانية التي من شأنها المساهمة في الدفع بمستوى العلاقات الثنائية إلى الأفضل.
عدد القراءات 9 مرة | قراءات اليوم 9 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك