

بن صالح يستقبل سفير اليابان في الجزائر استقبـــل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمَّة اليوم الأحد 18 فيفري 2018 بمقر المجلس سعادة السيدMasaya FUJIWARA ، سفير اليابان في الجزائر. اللقاء



إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، سلّم إرهابي نفسه، اليوم 18 فيفري 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست الناحية العسكرية السادسة، ويتعلق



رئيس الجمهورية يؤكد في اليوم الوطني للشهيد على المضي قدما في التنمية اعتمادا على منطلقات تاريخية شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد على أنه يتعين اليوم على الشعب الجزائري المضي قدما في تنمية البلاد, اعتمادا على منطلقات تاريخية وطنية



ضبط (73) كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان ضبط عناصر الدرك الوطني، يوم 17 فيفري 2018، (73) كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان الناحية العسكرية الثانية ، فيما حجز حرس الحدود كمية أخرى تقدر



الجيش التركي يشن هجوماً بما يشتبه أنه غاز في عفرين قالت «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش التركي شن ما يشتبه بأنه هجوم بالغاز أدى إلى إصابة ستة أشخاص في



"الأفامي" ينصح البلدان العربية بالتوسع في الضرائب التصاعدية · أزعور: المنطقة تنفق ربع ميزانية الدعم العالمي نصح مسؤول بصندوق النقد الدولي البلدان العربية بتعظيم عائداتها من الضرائب من خلال التحول بقدر أكبر إلى اعتماد



زمالي: إطلاق مشروع لتحديد المهن الصعبة في التوظيف · تطبيقات هاتفية للمستخدمين وطالبي العمل أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،مراد زمالي، أمس، عن إطلاق برنامج جديد من أجل مرافقة الوكالة الوطنية للتشغيل في



مجلس الأمة يعقد جلسة لتزكية مُرشح المجلس لعضوية المجلس الدستوري ترأس السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمَّة، اجتماعا لمكتب المجلس وقد استهل الاجتماع بالتصريح بحالة شغور مقعد السيد أحمد مسيخ، العضو المنتخب في مجلس



مناصرة : "المعارضة فشلت في تقديم بدائل" أكد رئيس حركة مجتمع السلم الأسبق ،عبد المجيد مناصرة، أمس، أن المرحلة الراهنة تستدعي التوافق كحل للوضعية وإلا تعمقت الأزمة، منتقدا التناقض في التصريحات بخصوص