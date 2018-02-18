إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، سلّم إرهابي نفسه، اليوم 18 فيفري 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست الناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى "ت. عبد القادر" المكنى "عبد النبي"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2011، وعلى إثر ذلك تم استرجاع ما يلي:
· (01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف.
· (01) مسدس آلي.
· (01) بندقية تكرارية من نوع M14.
· (01) بندقية بمنظار.
· (05) مخازن لمختلف الأسلحة.
· كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات.
تأتي هذه النتائج النوعية لتؤكد مرة أخرى العمل الدؤوب لوحدات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كامل التراب الوطني للدفاع عن الوطن والتصدي لكل محاولات المساس بأمن البلاد.
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