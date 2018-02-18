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18/02/2018 12:37:00

ضبط (73) كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان


 ضبط عناصر الدرك الوطني، يوم 17 فيفري 2018، (73) كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان الناحية العسكرية الثانية ، فيما حجز حرس الحدود كمية أخرى تقدر بـ (25,6) كيلوغرام ببشار . في سياق متصل، حجز عناصر الدرك الوطني (948) وحدة من مختلف المشروبات بمستغانم/ن.ع.2، في حين تم توقيف شخص (01) بحوزته (3539) علبة من الأدوية بتندوف/ن.ع.3. من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (09) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة/ن.ع.5، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود (81) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران والنعامة وتلمسان وعين تموشنت وبشار وأدرار.

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