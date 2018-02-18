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18/02/2018 12:23:00

زمالي: إطلاق مشروع لتحديد المهن الصعبة في التوظيف


  • ·      تطبيقات هاتفية للمستخدمين وطالبي العمل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،مراد زمالي، أمس، عن إطلاق برنامج جديد من أجل مرافقة الوكالة الوطنية للتشغيل في التوظيف، كاشفا عن اطلاق مشرعين يتعلقان بالشراكة المؤسساتية خلال سنة 2018، مؤكدا أنه تم إبرام إتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل وقطب التشغيل الفرنسي. وأوضح الوزير في كلمته خلال ندوة اعتماد واختتام مشروع الشراكة المؤسساتية الموجه لمرافقة تحديث خدمات الاستقبال الهاتفي والإصغاء للوكالة الوطنية للتشغيلي أنه عقب عصرنة خدمات الاستقبال الهاتفي والإصغاء للوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع قطب التشغيل الفرنسي سيتم إطلاق مشروعين خلال السنة  الجارية، حيث يتعلق الأمر ببرنامج مرافقة الوكالة الوطنية لإعداد مقياسها للمهني بغرض تحديد بدقة المهن الأكثر صعوبة في التوظيف وكذا الكفاءات الأكثر طلبا في سوق  الشغل. أما المشروع الثاني فهو تتمة لبرنامج +PROFAS C  و الذي يهدف إلى إعادة تصميم  عرض الخدمات الهاتفية للوكالة، مشيرا  أن التعاون بين الوكالة وقطب التشغيل الفرنسي سيتدعم خلال هذه السنة بمشروع التوأمة P3A و ذلك في إطار التعاون مع الإتحاد  الأوروبي، مشيدا بعلاقات التعاون الوثيقة بين الجزائر وفرنسا . وأفاد  زمالي آن الاهتمام بمسألة تحسين الخدمات المقدمة لطالبي الشغل و المستخدمين  ودفع إلى المضي في تنصيب خلايا الاستقبال و لإصغاء على المستوى المحلي والمركزي و التي من مهامها معالجة العرائض و توجيهها، منوها بأهمية تسيير ودراسة العرائض بالنسبة  للوكالة وقطاع التشغيل بصفة عامة حيث يسمح بالتقييم الآني لنوعية الخدمات المقدمة وإجراء التعديلات اللازمة من أجل تحسين نوعية الخدمات. وقد سمح المشروع الذي اختتم بإجراء إصلاح جذري لتطبيق تسيير و معالجة العرائض الخاص بالوكالة وتطوير التطبيق الجديد( +Ecoute) مما يتيح --حسبه -- تتبع جميع العرائض متعددة القنوات التي يتلقاها مختلف المتدخلين إضافة إلى الحصول على تواريخ أصحاب العرائض. للإشارة  فان خدمات الاستقبال الهاتفي و الإصغاء للوكالة الوطنية للتشغيل  يستخدم النظام المعلومات "الوسيط" و الذي "يعد أداة لتسيير ومعالجة العرائض المتعددة القنوات يمن خلال استقبال المكالمات عبر الرقم الأخضر 3005 و الإصغاء والتكفل بانشغالاتهم  و إعلامهم و توجيههم و ذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام حيث تعد هذه الخدمة أداة لربح الوقت وتتبع امثل للعرائض و في هذا  الإطار أكدت رئيسة المشروع من الجانب الجزائري حفيظة حموش انه تم تسجيل 3922 عريضة خلال سنة 2017. وقال مراد زمالي، أنه تم إبرام إتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل و قطب التشغيل الفرنسي، مشيرا أنه سيتم تنويع الخدمات عن بعد تطبيقات هاتفية مخصصة للمستخدمين وطالبي العمل وتسيير أحسن للمتدفقين، معلنا عن إطلاق مشرعين يتعلقان بالشراكة المؤسساتية، خلال سنة 2018، مؤكدا أن المشروع الأول سيكون بمرافقة برنامج الوكالة الوطنية لإعداد وقياس بدقة المهن الأكثر صعوبة في التوظيف، وكذا تحديد الكفاءات الأكثر طلبا في سوق التشغيل.

 

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