مجلس الأمة يعقد جلسة لتزكية مُرشح المجلس لعضوية المجلس الدستوري





ترأس السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأُمَّة، اجتماعا لمكتب المجلس وقد استهل الاجتماع بالتصريح بحالة شغور مقعد السيد أحمد مسيخ، العضو المنتخب في مجلس الأُمَّة عن ولاية سكيكدة.

كما بتَّ مكتب المجلس في اقتراح المجموعات البرلمانية الثلاث لمجلس الأُمَّة ترشيح السيد محمد رضا أوسهلة لتمثيل مجلس الأُمَّة في المجلس الدستوري، وسجل المكتب استيفاء المُرشح الشروط القانونية المطلوبة في المادة 184 من الدستور، وقرَّر المكتب أيضا عقد الجلسة العلنية المخصصة لعرض الاقتراح على الأعضاء لتزكيته، بتاريخ 19 فيفري 2018، وذلك عملا بأحكام المادة 109 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على أنه "في حالة حصول اتفاق بين المجموعات البرلمانية على تقديم مرشح واحد، يَعرِضُ رئيس الجلسة الاقتراح على الأعضاء لتزكيته"، على أن يتم خلال الجلسة نفسها تنصيب مسؤولي وهياكل المجلس بعنوان التجديد السنوي لسنة 2018 علما أن المجموعات البرلمانية للثلث الرئاسي، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الممثلة بمجلس الأُمَّة، كانت قد أجرت عملية تجديد ممثليها في هياكل وأجهزة المجلس.

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