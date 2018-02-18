مناصرة : "المعارضة فشلت في تقديم بدائل"





أكد رئيس حركة مجتمع السلم الأسبق ،عبد المجيد مناصرة، أمس، أن المرحلة الراهنة تستدعي التوافق كحل للوضعية وإلا تعمقت الأزمة، منتقدا التناقض في التصريحات بخصوص رفع الدعم من عدمه عن المواد الأساسية. وأوضح عبد المجيد مناصرة خلال افتتاح الملتقى الولائي للهياكل والإطارات بولاية سيدي بلعباس أن "ما حدث مؤخرا بين الوزير المالية عبد الرحمان راوية الذي قال أن دعم الحكومة يستوقف ليرد عليه الوزير الأول بأنه لن يتوقف ما يجعل الناس حسبه تشعر بعدم الثقة ..". وأفاد مناصرة "المرحلة الراهنة تستدعي التوافق كحل للوضعية وإلا تعمقت الأزمة"، مؤكدا ان "الجزائر مستهدفة ومحيطها صعب"، منوها بما أسمه بـ"..عمق الأزمة التي تمر بها الجزائر". وعلى صعيد آخر قال مناصرة:" المعارضة فشلت في تقديم البديل الذي يخرج الجزائر من الوضع الذي تمر به"، مبرزا أن " الكثير من أحزاب المعارضة منشغلة بمشاكلها الداخلية وهي تعين على التآكل". مستغربا حصرها لنفسها في الرد على الخطابات اليومية لبعض السياسيين التي لا تعطي خل للمشاكل الناس". وفي نفس السياق قال مناصرة ان "البعض يرى في الرئاسيات القادمة حلا وأقول بأنه بالطريقة الموجودة لن تعالج المشكل ولن تقدم أملا للناس "، معتبرا أن "الحل يكمن أساسا في الحل التوافقي الذي يبدأ بالحوار بعيدا عن إقصاء أي أحد بحوار جامع سلطة ومعارضة وشركاء اقتصاديين واجتماعيين يتوج بالتوافق عندئذ ينظر للرئاسيات القادمة كعهدة توافقية تسمح باستكمال وإنجاح التحول الديمقراطي المتعثر".

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