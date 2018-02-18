باري لوين: هذا هي الأسباب الحقيقية في عدم منح الجزائريين التأشيرة





كشف السفير البريطاني في الجزائر باري لوين، أن السبب الحقيقي في عدم منح التأشيرة للجزائريين لدخول المملكة المتحدة يكمن في الملفات التي يقدمها الجزائريين وفي وضعهم المادي، نافيا أن يكون سبب ذلك سياسات منتهجة من بريطانيا. وقال السفير البريطاني في تصريح له :"..لا توجد صعوبات في الحصول على التأشيرات ونرحب بالجزائريين لزيارة بريطانيا للسياحة والتجارة، لكن من اللازم على طالبي التأشيرة أن يوفروا المعلومات المطلوبة حتى نتأكد من أن الزيارة حقيقية"، وأضاف “ولهذا نحن نتأكد من المعلومات حول الزائر والحالة المادية له وإذا كانت زيارة حقيقية”. وحول التعاون الأمين أكد السفير البريطاني أن خطر الارهاب في المنطقة يحتم على البلدين التعاون، مؤكدا أنه “للجزائر دور مهم جدا في مكافحة الارهاب ولها خبرة طويلة في هذا المجال ولهذا هناك اهتمام في تبادل الخبرات حول مكافحة الارهاب والتطرف ونستفيد من خبرة الجزائر في هذا المجال”، وأضاف “هناك اتصالات مستمرة بين البلدين ونقاشات وتعاون حول مكافحة الإرهاب”. وحول تعلم الجزائريين للغة الانجليزية قال السفير البريطاني “يسرني أن يتكلم الجزائريون اللغة الانجليزية بطلاق، التقيت بسؤول جزائري أخبرني أن اللغة الانجليزية لغة العالم وأنه على الجزائريين أن يستفيدوا من تعليم اللغة الانجليزية ونحن مستعدين لمساعدتهم ولدينا خبرة مفيدة ولدينا برامج تعاون مهمة مع وزارة التربية الوطنية”.

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