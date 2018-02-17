المتحف المركزي للجيش يخلد ذكرى اليوم الوطني للشهيد
بمناسبة الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للشهيد، المصادف للثامن عشر فيفري من كل سنة، نظّم المتحف المركزي للجيش الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، اليوم السبت 17 فيفري 2018، تظاهرة تحت عنوان "وفاء لرسالة الشهيد"، تضمنت إلقاء محاضرات تاريخية نشطها أساتذة ومجاهدون، كما نُظّم بالمناسبة معرض للصور أبرز أهم محطات الثورة المجيدة، وعرض فيلم وثائقي تاريخي سلط الضوء على مراحل الثورة التحريرية لتذكير الجيل الصاعد بالتضحيات الجسام لمجاهدينا الأخيار وشهدائنا الأبرار. كما عرفت هذه المناسبة حضور مجاهدين وأساتذة جامعيين وتلاميذ ثانويات وعدد من ممثلي هيئات مدنية، أين كانت لهم فرصة التعرف على مختلف أجنحة المتحف والوقوف على أهم المحطات التاريخية لبلادنا
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