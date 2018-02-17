توقيف (11) مهربا وحجز (03) مركبات رباعية الدفع بعين قزام
في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 فيفري 2018 بعين قزام/ن.ع.6، (11) مهربا وحجزت (03) مركبات رباعية الدفع و(12) طنا من المواد الغذائية و(10) أجهزة كشف عن المعادن و(06) مولدات كهربائية و(05) مطارق ضغط وجهاز (01) إتصال عبر الأقمار الإصطناعية وكمية من المتفجرات. وفي سياق متصل، ضبط عناصر الدرك الوطني (42) كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان/ن.ع.2، فيما حجزت مفارز مشتركة (60360) قرص مهلوس و(4368) وحدة من مختلف المشروبات و(77500) علبة من التبغ بكل من غرداية وبسكرة والوادي/ن.ع.4. من جهة أخرى أحبط حراس السواحل بوهران/ن.ع.2، محاولة هجرة غير شرعية لـ (14) شخصا كانوا على متن قارب مطاطي، فيما تم توقيف (15) مهاجر غير شرعي بكل من الوادي وتبسة وعين قزام.
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