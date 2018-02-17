القضاء على إرهابي خطير وإسترجاع مسدس رشاش بجيجل
في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر كمين بمنطقة تارسات بلدية الميلية، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة ، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 فيفري 2018، على إرهابي خطير، يتعلق الأمر بالمسمى "ف. سفيان" المكنى "أبو دجانة"، ابن الإرهابي "ف. خوجة" المدعو "عباس" الذي تم القضاء عليه بتاريخ 15 أفريل 2017. العملية مكنت من إسترجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزنين (02) وكمية من الذخيرة. في سياق متصل، وبفضل الجهود المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي، سلم الارهابي "ل.ل.مختار" المكنى " أبو هاجر" نفسه، اليوم 17 فيفري 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته (01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن (01) ذخيرة مملوء، الارهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. تأتي هذه النتائج في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.
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