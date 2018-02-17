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17/02/2018 11:27:00

مصنع "سانوفي" للأدوية يبدأ في الانتاج سبتمبر القادم


  • ·      حسبلاوي: برمجة مستشفى جديد ببوقطب بولاية البيض غير وارد..

استقبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،مختار حسبلاوي، وفدا عن مخابر "سانوفي" برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الصناعية الشاملة للمجمع والذي قدم  تقريرا حول مدى تقدم أشغال مشروع المركب الصيدلاني الصناعي الجاري إنجازه بسيدي عبد الله والذي سيبدأ في الانتاج سبتمبر القادم. والمشروع الاستراتيجي هذا و الذي يعد أحد  أكبر مشاريع المجمع في العالم والأول من نوعه في افريقيا سينتج 100 مليون علبة أدوية سنويا من النوعين الجاف والسائل. وعلى صعيد آخر شهد الصالون الدولي للصيدلة وشبه الصيدلة الذي افتتح أمس الأول  مشاركة قوية للمنتجين المحليين الباحثين عن فرصة كهذه للترويج لمنتجاتهم و ربط علاقات شراكة مع مخابر أجنبية و أبرز مدير الصالون لوبار يزيد في تصريح للقناة الأولى أن صالون الصيدلة للمحترفين و الذي ينتظر استقبال 6 ألاف زائر على مدار 4أيام يشارك فيه 80 منتجا محترفا للدواء الجنيس ذات النوعية العالية. وأكد المتدخل أن هدف المنتجين والمخابر يرمي إلى ضمان التغطية الكاملة لسوق الأدوية الوطنية والتقليص قدر الإمكان من فاتورة استيراد الدواء.وعبر المشاركون من جهتهم عن اهتمامهم بالمشاركة في فعاليات هذا الصالون الذي يمثل بالنسبة لهم فرصة للاحتكاك بأصحاب الاختصاص و الاستفادة من الخبرات الأجنبية الرائدة في صناعة الدواء . ومن جانب آخر أكد وزير الصحة أنه من"غير الممكن برمجة  مستشفى جديدة ببوقطب بولاية البيض في الوقت الراهن" خاصة وأن المؤسسة الاستشفائية العمومية لهذه المنطقة خضعت إلى توسعة بلغت نسبة الأشغال بها 99  بالمائة. وأوضح الوزير في رده على انشغال نائب مجلس الأمة لولاية البيض تتعلق بضرورة  انشاء مستشفى ثاني ببوقطب, خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها  عبد القادر بن صالح, أن إنشاء مؤسسة استشفائية جديدة بهذه المنطقة "غير  وارد في الوقت الراهن " خاصة وأن المؤسسة الاستشفائية العمومية بها خضعت  لتوسعة بلغت نسبة الأشغال بها 99 بالمائة، مؤكدا أن المؤسسة التي هي بصدد التوسعة "لم تتعد نسبة شغل  الأسرة بها 33 بالمائة" ولا تقوم الوزارة "ببرمجة مشاريع الجديدة" إلا وفق  الخريطة الصحية لكل منطقة واحتياجات المواطنين. وذكر الوزير بالمناسبة بأن ولاية البيض تحتوي على 88 مؤسسة صحية 3 منها مؤسسة  صحية عمومية  4 مؤسسات عمومية للصحة الجوارية و 13 عيادة متعددة الخدمات و 67  قاعة علاج يسهر عليها 108 ممارس مختص. كما تم تزويد الولاية بـ 17  منصب شغل  جديد خلال سنة 2017 . وقد استفادت ولاية البيض -حسب وزير الصحة- من مركز لتصفية الدم بلغت نسبة  الأشغال به 35 بالمائة سيساهم -كما أضاف- في رفع الغبن على سكان المنطقة  والتخفيف من معاناة التنقل إلى مراكز أخر.

 

 

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