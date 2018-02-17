الأطباء المقيمين يحضرون لائحة مطالب جديدة
أعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، أنها ستجتمع هذا الأسبوع، لتباحث مشاكل قطاع الصحة والأطباء، وسيتم خلالها رفع لائحة المطالب لرئاسة الجمهورية من أجل التدخل والفصل في مطالبهم. أكدت التنسيقيية أنها ستعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على مشاكل قطاع الصحة والأطباء وذلك بعد أكثر من 3 أشهر من الإضراب المفتوح عن العمل والذي تسبب في تعفن القطاع أكثر، وأضحت ذات المصادر أن الإضراب المفتوح لم يجدي نفعا في ظل سياسة صم الأذان التي تنتهجها الجهات المسؤولة على قطاع الصحة. وقالت الجهة ذاتها إن الندوة الصحفية سيتم خلال إعداد لائحة مطالب جديدة سترفع لرئاسة الجمهورية من اجل التدخل السريع في ظل تعفن قطاع الصحة، كما اللائحة ستوزع على جمعيات هيئات المجتمع المدني والأحزاب من اجل مساندة الأطباء المضربين لرفع إنشغالاتهم للجهات العليا في الدولة .
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