الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
17/02/2018 11:05:00

مساهل يزور كل من روسيا وروسيا البيضاء وتركيا


سيقوم وزير الشؤون الخارجية ،عبد القادر مساهل، بزيارة رسمية إلى كل من فيدرالية روسيا وجمهورية روسيا البيضاء وجمهورية تركيا بداية  من 18 إلى 23 فيفري الجاري. وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية :"..ستشكل "الزيارة التي سيقوم بها رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى روسيا يومي 18 و19 فيفري 2018 فرصة جديدة لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي بلغت مستوى نضج كبير مثلما تؤكده الزيارات العديدة الرفيعة المستوى بين البلدين التي أجريت خلال السنتين الاخيريتين. وتمت الإشارة في ذات السياق إلى أن "الشراكة الجزائرية-الروسية قد دخلت في مرحلة ملموسة من خلال التوقيع على مختلف الاتفاقيات في مجالات النشاطات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية"، وسيقوم مساهل مع "نظيره الروسي سيرغاي لافروف وكذا مع المسؤولين الروسيين الآخرين بتقييم شامل للتعاون الثنائي وكذا باستعراض الآفاق المتعلقة بتعميق هذه الشراكة". وتمت الإشارة إلى أن "هذه المحادثات ستكون فرصة لكلا الطرفين للتطرق الى جميع المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما مسالة الصحراء الغربية والنزاع السوري والقضية الفلسطينية ومكافحة الارهاب والتطرف". وسيقوم مساهل أيضا يوم 20 فيفري 2018 بزيارة رسمية الى روسيا البيضاء وهي أول زيارة يقوم بها رئيس دبلوماسية جزائرية الى هذا البلد منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1995", حسبما أوضح ذات البيان, مضيفا أن "هذه الزيارة ستمكن من اعطاء هبة جديدة للحوار السياسي الثنائي و وضع الاليات القانونية والمؤسساتية للعلاقات الثنائية مع هذا الشريك"، مستطردا:"  من المقرر أن يوقع وزيرا الشؤون الخارجية للبلدين على اتفاقية متعلقة بإنشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري وعلى اتفاق حول انقضاء فترة التأشيرات لحاملي لحاملي جوازات السفر البيومترية او الخاصة بالعمل". وبعد هذه المرحلة سيتوجه رئيس الدبلوماسية الجزائرية "في زيارة رسمية إلى أنقرة يومي 22 و 23 فيفري 2018", وتمت الإشارة إلى أن "الجزائر وتركيا تربطهما معاهدة صداقة وعاون منذ ماي 2006 وعلاقات اقتصادية وتجارية هامة متميزة بحجم هام للاستثمارات التركية في الجزائر". وستكون هذه الزيارة فرصة لإعطاء دفع جديد للتشاور السياسي بين الجزائر وتركيا ولتعزيز التعاون الثنائي اكثر فاكثر في مختلف المجلات". و"سيتطرق مساهل الذي سيحظى باستقبال من طرف الرئيس أردوغان, مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الى المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

  • ..ويتوجه لفيينا للتوقيع على بروتوكول حول" معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"

توجه ، أمس، وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل ،  إلى  فيينا (النمسا) بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية  للتوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.و على هامش حفل التوقيع، يجري مساهل محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمانو يوكيا.

 

عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 19 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

المتحف المركزي للجيش يخلد ذكرى اليوم الوطني للشهيد

 بمناسبة الاحتفالات المخلدة لليوم الوطني للشهيد، المصادف للثامن عشر فيفري من كل سنة، نظّم المتحف المركزي للجيش الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، اليوم السبت 17
image

امريكا تعلن لاعداد.عدة الحرب على الصين

اعتبر الأميرال هاري هاريس الذي عيّن سفيرا أمريكيا جديدا إلى أستراليا، أن على بلاده أن تعد العدة بجدية لحرب مع الصين، مشيرا إلى أن الأخيرة
image

توقيف (11) مهربا وحجز (03) مركبات رباعية الدفع بعين قزام

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 فيفري 2018 بعين قزام/ن.ع.6، (11) مهربا وحجزت (03) مركبات رباعية الدفع و(12)
image

القضاء على إرهابي خطير وإسترجاع مسدس رشاش بجيجل

في إطار مكافحة الإرهاب وعلى إثر كمين بمنطقة تارسات بلدية الميلية، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة ، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 فيفري
image

تنظيم ملتقى حول الأمازيغية بتمنراست

تنظم المحافظة السامية للأمازيغية, من 21 إلى 23  فيفري الجاري بولاية تمنراست ملتقى يخص جذور الأمازيغية وتاريخها وتعليمها وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم. ويشارك
image

اتفاقية شراكة بين المجلس الإسلامي الأعلى والمركز الوطني

ترأس، أول أمس، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد الله غلام الله ندوة علمية تحت عنوان "الشباب و التدين" و ذلك  بالمركز الوطني للبحث في الأنتروبولوجيا
image

الجيش الليبي يعلن قرب توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية

·      ونواب يهددون برفض الاستفتاء على الدستور أعلن الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، مساء  أمس الأول، أن توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية الليبية
image

بن مرادي: نظام رخص الاستيراد سمح بتوفير 4ر5 مليار دولار

كشف وزير التجارة ،محمد  بن مرادي، أن نظام رخص الاستيراد الذي اعتمدته الحكومة  خلال العامين الماضيين في إطار مساعيها لضبط التجارة الخارجية سمح  بتوفير ما 
image

دفع الشطر الثاني لـ "عدل2 " إلكترونيا

دعت وكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" عبر موقعها الالكتروني مكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار عدل2 (2013)  الذين قاموا باختيار المواقع ولم يقوموا بعد بسحب أوامر
image

مصنع "سانوفي" للأدوية يبدأ في الانتاج سبتمبر القادم

·      حسبلاوي: برمجة مستشفى جديد ببوقطب بولاية البيض غير وارد.. استقبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،مختار حسبلاوي، وفدا عن مخابر "سانوفي" برئاسة نائب الرئيس التنفيذي
قيم هذا المقال
0