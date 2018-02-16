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16/02/2018 16:40:00

الدكتور عبد المالك سراي من تيسمسيلت يدعو إلى إشراك رؤساء البلديات في التوجيه الاقتصادي المحلي


الدكتور عبد المالك سراي

دعا الخبير الاقتصادي الدولي والمستشار السابق بالأمم المتحدة الدكتور عبد المالك سراي اليوم الخميس بتيسمسيلت إلى ضرورة إشراك رؤساء البلديات في التوجيه الاقتصادي المحلي. وأكد الدكتور سراي خلال تنشيطه للقاء دراسي حول "الاستثمار والتنمية على مستوى الجماعات الإقليمية" على أهمية مساهمة رؤساء البلديات في التنمية الاقتصادية المحلية وذلك من خلال تشجيعهم للاستثمارات الخاصة والعمومية التي من شأنها توفير جباية إضافية لمناطقهم داعيا إلى " ضرورة إشراك رؤساء البلديات في التوجيه الاقتصادي المحلي من خلال مساهمتهم في جلب استثمارات خاصة لبلدياتهم وتوجيهها حسب طبيعة كل منطقة". ومن أجل تحقيق البلديات لنتائج ايجابية في جانب الجباية المحلية وتطوير الاستثمارات يرى نفس الخبير أنه يتعين تكوين المنتخبين الموكلة لهم أعمال التنمية الاقتصادية. واعتبر نفس المتحدث حل إشكالية التمويل الذي تواجهه عديد بلديات الوطن "شرطا أساسيا لنجاحها في أداء أدوارها وذلك من خلال الحرص على تثمين الموارد المالية المحلية للبلدية والتقليل من منح الإعانات المالية لها من طرف الدولة للقضاء على روح الاتكال". ودعا الدكتور سراي رؤساء البلديات إلى "تشخيص عيوب العجز المالي وعدم القدرة على جذب الاستثمارات المحلية بخبرة معترف بها من طرف الإدارة المحلية". واستهدف هذا اللقاء الدراسي المنظم بمبادرة من المفتشية العامة للولاية بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة "الونشريس" بحضور السلطات الولائية والمنتخبين والمسؤولين المحليين وطلبة وأستاذة المركز الجامعي "أحمد بن يحيى الونشريسي" لتيسمسيلت............

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