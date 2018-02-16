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16/02/2018 00:58:00

تونس على واقع شغب ملاعب كرة القدم


أصيب 38 شرطيا أمس الخميس إثر تعرضهم للرشق بقنابل الدخان والحجارة والمقاعد في مباراة بكرة القدم بين فريقي الترجي والنجم الساحلي في العاصمة تونس.

وفاز الترجي على النجم في لقاء "كلاسيكو" تونس على ملعب رادس في ضواحي العاصمة بنتيجة 3-2، لكن المباراة توقفت مرتين بسبب الشغب.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية بأن جمهور الترجي ألقوا على الشرطة بما وقع تحت أيديهم، مشيرا إلى إصابة 38 شرطيا، نقل 19 منهم إلى المستشفى للعلاج.

وذكرت الداخلية، أن "مجموعة من المشجعين تعمدت إلحاق أضرار كبيرة ببعض مرافق الملعب وتكسير 

المصدر: وكالات

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