المركز الجامعي تيسمسيلت ينظم ملتقى وطني حول "النظريات اللغوية وعلاقتها بتحليل الخطاب من التجاور إلى التواشج





" - شكل موضوع "النظريات اللغوية وعلاقتها بتحليل الخطاب" من التجاور إلى التواشج" محور ملتقى وطني انتظم يومي الثلاثاء والأربعاء بالمركز الجامعي "أحمد بن يحيى الونشريسي" لتيسمسيلت. وتم التطرق في هذا الملتقى المنظم بمبادرة من مخبر الدراسات النقدية والأدبية المعاصرة بالتنسيق مع معهد الآداب واللغات بالمركز المذكور إلى عدة محاور من أهمها "أثر علوم اللغة على نقد النصوص الأدبية في التراث العربي" و"علوم البلاغة وصلتها بنقد النصوص الأدبية في التراث العربي" و"اللسانيات الحديثة وعلاقتها بتحليل النصوص الأدبية" و"لسانيات النص وتحليل الخطاب الأدبي". وشارك في تنشيط هذا اللقاء طيلة يومين أساتذة من عدة جامعات من الوطن وباحثون في المجال الأدبي والنقدي. ويهدف هذا الملتقى "للتأكيد على أهمية المعارف اللغوية في فهم الخطابات الأدبية والعودة إلى التراث العربي والتنقيب في مصادره عن ملامح الربط بين المعارف اللغوية وقراءة النصوص الأدبية " وفق ذات المنضمين. وقد استهدف هذا اللقاء طلبة معهد الآداب واللغات وكذا طلبة الدكتوراه وباحثين من جامعات بالوطن كما أشير إليه.

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