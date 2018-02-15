العَدْوِ الوطني للصداقة عبر الرياضة العسكرية
نُظم اليوم الخميس 15 فيفري 2018، اليوم الوطني لعَدْوِ "الصداقة عبر الرياضة" المخلد لذكرى إحداث المجلس الدولي للرياضة العسكرية، والذي جرى عبر مختلف وحدات وهياكل الجيش الوطني الشعبي.
الانطلاقة الرسمية لهذا السباق كانت على مستوى الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين، تحت إشراف قائد الأكاديمية مرفوقا برئيس مصلحة الرياضات العسكرية بأركان الجيش الوطني الشعبي.عرف السباق مشاركة واسعة شملت مختلف الفئات من ضباط، ضباط صف ورجال صف وشبه عسكريين، وتضمنت هذه التظاهرة برمجة سباق على مسافة 5 كيلومتر، في ختام المنافسة تم تسليم جوائز رمزية للفائزين من مختلف الفئات.
يهدف تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية إلى تقييم مستوى القدرات البدنية لدى أفراد الجيش الوطني الشعبي وتفعيل الممارسة الرياضية وتقوية العلاقات و روح المنافسة بين الأفراد.
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