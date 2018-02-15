

المركز الجامعي تيسمسيلت ينظم ملتقى وطني حول "النظريات اللغوية وعلاقتها بتحليل الخطاب من التجاور إلى التواشج " - شكل موضوع "النظريات اللغوية وعلاقتها بتحليل الخطاب" من التجاور إلى التواشج" محور ملتقى وطني انتظم يومي الثلاثاء والأربعاء بالمركز الجامعي "أحمد بن يحيى



نورية بن غبريت في اجتماع خاص حول المسائل المتعلقة بالبرامج، المنهاج، المواقيت والوسائل التعليمية. أشرفت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، يوم الخميس 15 فيفري 2018، على اجتماع مع المجلس الوطني للبرامج بالمعهد الوطني للبحث في التربية بالعاشور-



العَدْوِ الوطني للصداقة عبر الرياضة العسكرية نُظم اليوم الخميس 15 فيفري 2018، اليوم الوطني لعَدْوِ "الصداقة عبر الرياضة" المخلد لذكرى إحداث المجلس الدولي للرياضة العسكرية، والذي جرى عبر مختلف وحدات وهياكل



مفارز الجيش الوطني الشعبي تضبط (26000)لتر من الوقود مهربة و 13.49 كلغ من الكيف ، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 فيفري 2018 بعزابة، ولاية سكيكدة إرهابيا مبحوثا عنه، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03)



الشيخ عية ووزيرة التربية واشكالية الاضراب نفت وزيرة التربیة نورية بن غبريت ، أن يكون اللقاء الذي جمعھا بإمام المسجد الكبیرالشیخ علي عیة والمحامي نجیب بیطام والمفتش بوزارة الشؤون الدينیة سلیم



توقيف ثلاثة عشر (13) تاجر مخدرات بكل من تلمسان و وهران أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران وتلمسان الناحية العسكرية الثانية، ثلاثة عشر (13) تاجر مخدرات وضبطوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بأربعة (04) قناطير و(71)



كشف وتدمير تسعة (09) مخابئ للإرهابيين بالمدية في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتمشيط بالمدية الناحية العسكرية الأولى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 13 فيفري 2018، تسعة (09) مخابئ



روسيا تسوق طائرتها المدنية "سوخوي سوبرجت 100" في إيران أعلنت منظمة الطيران الإيرانية أن طائرة "سوخوي سوبرجت 100" الروسية مع طاقمها الهندسي فوق مدرج مطار "مهر آباد" الدولي في العاصمة طهران. وصرحت منظمة الطيران الإيرانية:



المخرج محمد شرشال يشارك في فعاليات الطبعة الـ3 لمهرجان المسرح الثنائي سيشارك المخرج المسرحي محمد شرشال كضيف في فعاليات الطبعة الثالثة لمهرجان المسرح الثنائي المرتقب تنظيمها في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 فيفري الجارى، بالإمارات