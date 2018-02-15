مفارز الجيش الوطني الشعبي تضبط (26000)لتر من الوقود مهربة و 13.49 كلغ من الكيف

، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 فيفري 2018 بعزابة، ولاية سكيكدة إرهابيا مبحوثا عنه، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة

، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 فيفري 2018 بعزابة، ولاية سكيكدة إرهابيا مبحوثا عنه، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة