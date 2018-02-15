مفارز الجيش الوطني الشعبي تضبط (26000)لتر من الوقود مهربة و 13.49 كلغ من الكيف
، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 14 فيفري 2018 بعزابة، ولاية سكيكدة إرهابيا مبحوثا عنه، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة
من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وعين قزام شاحنة وكميات ضخمة من الوقود تُقدر بـ(26000) لتر و(23) مولدا كهربائيا و(15) مطرقة ضغط و(03) أجهزة كشف عن المعادن، في حين أوقفت مفارز أخرى مهربا وضبطت (33500) علبة سجائر و(1427) وحدة من مختلف المشروبات بكل من بسكرة والوادي/كما ضبط عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني بتلمسان(13,49) كيلوغرام من الكيف المعالج.
وبباتنة أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته ثلاثة (03) أسلحة نارية، في حين تم توقيف (87) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وأدرار وبشار والأغواط وتلمسان وتيارت.
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