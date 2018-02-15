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15/02/2018 00:17:00

الشيخ عية ووزيرة التربية واشكالية الاضراب


نفت وزيرة التربیة نورية بن غبريت ، أن يكون اللقاء الذي جمعھا بإمام المسجد الكبیرالشیخ علي عیة والمحامي نجیب بیطام والمفتش بوزارة الشؤون الدينیة سلیم محمدي ، متعلّقا بوساطة بینھا وبین الأساتذة المضربین.
وقالت بن غبريت ، في تصريح لموقع "كل شیئ عن الجزائر" ، إنھا استقبلت "ھذه الشخصیات
المحترمة" كما استقبلت كل الأطراف التي طلبت لقاء المسؤولة الأولى على قطاع التربیة في وقت سابق، على غرار وفود الكتل البرلمانیة لأحزاب ”تاج“ والـ“أفالان“ والـ“أرندي“ والجبھة الشعبیة
الجزائرية والـ“أفافاس“.وأوضحت الوزيرة ، يضیف المصدر ، أن الوساطة كانت إقتراحا من ضیوفھا ، مؤكدة أن ردھا كان سلبیا
، بحكم عدة شرعیة الإضراب الذي يشنّه الأساتذة ، وقالت بن غبريت: ”قلت لھم أن العدالة فصلت في عدم شرعیة الإضراب غیر المحدود ولقائي معھما دام ثلاث ساعات لأنني إضطررت للعودة إلى
أصل ھذه الحركة الاحتجاجیة" . وجددت الوزيرة رفضھا لقاء ممثلي نقابة الكنابیست ، مشددة على أن ”أبواب الحوار مفتوحة لكن بعد قرار العدالة لم يبق مجال لاستقبال ممثلي الـ“كنابیست“ ما لم يوقفوا الإضراب ويعودوا إلى
العمل“.وھددت الوزيرة بن غبريت بمزيد من الإجراءات العقابیة ضد المعلمین والأساتذة المضربین، وقالت بن
غبريت: ”سنواصل تطبیق القانون، للأسف بعض المعلمین المضربین ھم في الحقیقة في حالة تخلي عن المنصب"، حسب المصدر.

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