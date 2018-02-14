توقيف ثلاثة عشر (13) تاجر مخدرات بكل من تلمسان و وهران





أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران وتلمسان الناحية العسكرية الثانية، ثلاثة عشر (13) تاجر مخدرات وضبطوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بأربعة (04) قناطير و(71) كيلوغرام وست (06) مركبات ودراجة نارية إضافة إلى مبلغ مالي قدره (420000) دينار جزائري، فيما حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، خلال عمليتين متفرقتين، (105,2) كيلوغرام من الكيف المعالج بتمنراست/ن.ع.6، و(24.9) كيلوغرام من نفس المادة بتندوف/ن.ع.3، كانت بحوزة (03) تجار مخدرات. في سياق متصل، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود بتمنراست/ن.ع.6، أربعة (04) مهربين وحجزت (03) شاحنات و(17) طنا من المواد الغذائية و(8000) لتر من الوقود و(1500) علبة بسكويت ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما تم توقيف (26) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وأدرار والأغواط.

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