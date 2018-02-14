

الشيخ عية ووزيرة التربية واشكالية الاضراب نفت وزيرة التربیة نورية بن غبريت ، أن يكون اللقاء الذي جمعھا بإمام المسجد الكبیرالشیخ علي عیة والمحامي نجیب بیطام والمفتش بوزارة الشؤون الدينیة سلیم



توقيف ثلاثة عشر (13) تاجر مخدرات بكل من تلمسان و وهران أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران وتلمسان الناحية العسكرية الثانية، ثلاثة عشر (13) تاجر مخدرات وضبطوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بأربعة (04) قناطير و(71)



كشف وتدمير تسعة (09) مخابئ للإرهابيين بالمدية في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتمشيط بالمدية الناحية العسكرية الأولى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 13 فيفري 2018، تسعة (09) مخابئ



روسيا تسوق طائرتها المدنية "سوخوي سوبرجت 100" في إيران أعلنت منظمة الطيران الإيرانية أن طائرة "سوخوي سوبرجت 100" الروسية مع طاقمها الهندسي فوق مدرج مطار "مهر آباد" الدولي في العاصمة طهران. وصرحت منظمة الطيران الإيرانية:



المخرج محمد شرشال يشارك في فعاليات الطبعة الـ3 لمهرجان المسرح الثنائي سيشارك المخرج المسرحي محمد شرشال كضيف في فعاليات الطبعة الثالثة لمهرجان المسرح الثنائي المرتقب تنظيمها في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 فيفري الجارى، بالإمارات



إعادة فتح قاعة "إفريقيا" شهر مارس المقبل أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد, عبد الحميد بن علجية، أن قاعة سينما "إفريقيا" بالعاصمة ستفتح أبوابها من جديد خلال شهر مارس المقبل, بعد



زروقي: أزيد من 4400 طن محصول الصيد البحري خلال سنة 2017 كشفت مسؤولة قطاع الصيد البحري لولاية الجزائر ،ربيعة زروقي، أن كمية محصول الصيد البحري بالساحل العاصمي فاقت خلال سنة 2017 , 4400 طن مسجلة زيادة



ولد قدور: "سوناطراك" تُعزز مبيعات الغاز إلى آسيا · مؤشرات إيجابية لاكتشاف جديد للمحروقات بالنيجر كشف عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام لسوناطراك، إن الجزائر ستحصل على المزيد من السفن لنقل الغاز إلى



نورية بن غبريط: "تعليق الإضراب يوم الأحد المقبل" أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أمس، أن إضراب الأساتذة سيعلق يوم الأحد القادم، مشيرة إلى أنه سيتم فتح الحوار مع نقابة "الكنابست" فور تعليق