كشف وتدمير تسعة (09) مخابئ للإرهابيين بالمدية
في إطار مكافحة الإرهاب، وإثر عملية بحث وتمشيط بالمدية الناحية العسكرية الأولى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 13 فيفري 2018، تسعة (09) مخابئ للإرهابيين تحوي ورشة لإعداد المتفجرات و(16) لغما تقليدي الصنع، إضافة إلى لوحة (01) لتوليد الطاقة الشمسية ومواد غذائية وأفرشة وأغراض أخرى.
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