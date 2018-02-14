نورية بن غبريط: "تعليق الإضراب يوم الأحد المقبل"
أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أمس، أن إضراب الأساتذة سيعلق يوم الأحد القادم، مشيرة إلى أنه سيتم فتح الحوار مع نقابة "الكنابست" فور تعليق الإضراب. وأوضحت بن غبريط لأصحاب المبادرة التوافقية، أنه سيتم فتح الحوار مع نقابة "الكنابست" فور تعليق الإضراب، وتعرف العديد من المؤسسات التربية في ولايتي البليدة وبجاية إضراب مفتوح منذ نوفمبر الماضي. ويشار أن وزيرة التربية نورية بن غبريط استقبلت كل من الشيخ علي عية والمحامي نجيب بيطام لدارسة بنود المبادرة.
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