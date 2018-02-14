

روسيا تسوق طائرتها المدنية "سوخوي سوبرجت 100" في إيران أعلنت منظمة الطيران الإيرانية أن طائرة "سوخوي سوبرجت 100" الروسية مع طاقمها الهندسي فوق مدرج مطار "مهر آباد" الدولي في العاصمة طهران. وصرحت منظمة الطيران الإيرانية:



المخرج محمد شرشال يشارك في فعاليات الطبعة الـ3 لمهرجان المسرح الثنائي سيشارك المخرج المسرحي محمد شرشال كضيف في فعاليات الطبعة الثالثة لمهرجان المسرح الثنائي المرتقب تنظيمها في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 فيفري الجارى، بالإمارات



إعادة فتح قاعة "إفريقيا" شهر مارس المقبل أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد, عبد الحميد بن علجية، أن قاعة سينما "إفريقيا" بالعاصمة ستفتح أبوابها من جديد خلال شهر مارس المقبل, بعد



زروقي: أزيد من 4400 طن محصول الصيد البحري خلال سنة 2017 كشفت مسؤولة قطاع الصيد البحري لولاية الجزائر ،ربيعة زروقي، أن كمية محصول الصيد البحري بالساحل العاصمي فاقت خلال سنة 2017 , 4400 طن مسجلة زيادة



ولد قدور: "سوناطراك" تُعزز مبيعات الغاز إلى آسيا · مؤشرات إيجابية لاكتشاف جديد للمحروقات بالنيجر كشف عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام لسوناطراك، إن الجزائر ستحصل على المزيد من السفن لنقل الغاز إلى



نورية بن غبريط: "تعليق الإضراب يوم الأحد المقبل" أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط، أمس، أن إضراب الأساتذة سيعلق يوم الأحد القادم، مشيرة إلى أنه سيتم فتح الحوار مع نقابة "الكنابست" فور تعليق



وزارة الصحة تلتقي ممثلي "النفسانيين" التقى ممثلو النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، امس، بممثلي وزير الصحة خلال اجتماع عمل بين اللجنة المركزية المكلفة بالعلاقات مع الشركاء الإجتماعيين لوزارة الصحة و أعضاء



مصيطفى: "الفايسبوكيون" في الجزائر 40 بالمائة من عدد السكان · ..نحن قريبا من قرن الفكرة الثقافية أكد كاتب الدولة للاستشراف والإحصائيات سابقا بشير مصيطفى ، أن الإشارات الأولى لماهية القرن القادم بدأت في الظهور قبيل



مفتشو التربية : الــزج بالتلاميذ في الصراعات سيطيل في عمر الأزمة · نرفض تجنيدنا كرجال إطفاء لمواجهة الأزمات أعلنت نقابة مفتشي التربية الوطنية بالجزائر العاصمة عن رفضها المطلق لما أسمته بـ" التضييق" على الحريات النقابية وكل محاولات