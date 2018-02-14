وزارة الصحة تلتقي ممثلي "النفسانيين"
التقى ممثلو النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، امس، بممثلي وزير الصحة خلال اجتماع عمل بين اللجنة المركزية المكلفة بالعلاقات مع الشركاء الإجتماعيين لوزارة الصحة و أعضاء المكتب الوطني التنفيذي للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين وتم خلال اللقاء عرض المطالب و الانشغالات الخاصة بأسلاك النفسانيين في قطاع الصحة العمومية . جرى خلال اللقاء مناقشة مطالب النفسانيين على غرار " الترقية في الرتب،وتوظيف النفسانيين العاملين في إطار برنامج ما قبل التشغيل و الإدماج المهني،مراجعة إختلالات القانون الأساسي للنفسانيين،ومراجعة برامج التكوين الجامعي للنفسانيين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،وضمان الحق في التكوين المتواصل للنفسانيين،وتنظيم المهنة و ضبط الممارسة المهنية للنفسانيين في قطاع الصحة العمومية،والتأشير الإلكتروني".
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