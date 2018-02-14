مصيطفى: "الفايسبوكيون" في الجزائر 40 بالمائة من عدد السكان





· ..نحن قريبا من قرن الفكرة الثقافية

أكد كاتب الدولة للاستشراف والإحصائيات سابقا بشير مصيطفى ، أن الإشارات الأولى لماهية القرن القادم بدأت في الظهور قبيل العام 2030. وأوضح مصيطفى في ندوة الاستثمار الثقافي ضمن فعاليات المعرض الوطني الأول للكتاب بدار الثقافة الأمين العمودي بالوادي بأن تحويل ثقافة الأمة من حالة المخزون التاريخي كما هي عليه الآن إلى حالة التدفق هو التحدي القادم أمام الجزائر وبقية الدول العربية والاسلامية وذلك استباقا للقرن الثاني والعشرين الذي سيكون قرن الفكرة الثقافية ، منوها بـ"الاشارات" الدالة على ماهية القرن القادم عدد كاتب الدولة الأسبق بالتحليل مجموعة من العمليات التي شرع في تطبيقها لتفكيك المنظومات الثقافية لدى دول السوق ومنها دول جنوب المتوسط والشرق الأوسط مثل المنظومة التربوية ، الدينية ، اللغوية ، الاجتماعية لإنتاج منظومات جديدة تتميز بالهشاشة وذلك استعدادا لتقسيم جديد للدول يتجاوز الموضوعين السياسي والاقتصادي الى الموضوع الثقافي حيث من المنتظر أن تصنف الدول بدءا من العام 2100 الى دول مثقفة ودول غير مثقفة كما حدث مع قرن الفكرة الاقتصادية عندما قسمت الدول الى دول متقدمة ودول نامية . وتحدث كاتب الدولة الأسبق عن عددا من المشاهد التي قال إنها ستؤطر العلاقات الدولية في القرن القادم أبرزها علاقة ( الثقافة بين الدول ) حيث ستتحول المخزونات الثقافية إلى تدفق جد فاعل ومحرك لباقي المنظومات ومنها المنظومتين السياسية والتجارية ، وهو نفسه التدفق الذي يسمح بإدماج الرقمنة وأنماط التسويق ووسائط التواصل الاجتماعي في انتاج والترويج لمكتسبات ذات الطابع الثقافي تكون جديدة وعالية العائد ضمن أسواق ثقافية عابرة للحدود ومتجاوزة للهويات القطرية . وقال مصيطفى إن عدد المشتركين في شبكة "الفايسبوك" يلامس 22 بالمائة من عدد سكان المعمورة عند سقف 1.5 مليار نسمة ، وفي الجزائر تلامس النسبة 40 بالمائة عند سقف 17 مليون حساب ما يعني فرصة سانحة لصانعي الثقافة من انتاج عولمة ثقافية رقمية سريعة التحول وقوية التأثير، كما دعا لاتباع أسلوب اليقظة الثقافية من خلال الاحصاء الثقافي والاستثمار في المخزون الثقافي من خلال ثلاث بوابات هي : أولوية الثقافة في رسم سياسات الحكومة ، التمويل الثقافي المبني على تخصيص الموارد ، وأخيرا التوسع في التكوين لانتاج مؤسسات ثقافية مبنية على التدفق والتسويق ومؤثرة في قطاعات ذات جدوى مثل السياحة والتعليم والابتكار.





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