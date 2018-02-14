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14/02/2018 12:12:00

بدوي للأطباء المقيمين :"هناك من يستغل وضعيتكم .."


  • ·      رخصة السياقة بالتنقيط جاهزة في مارس
  • ·      "الحجز" لكل دراجة نارية لا يستعمل سائقها الخوذة 

 اتهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، -أطرافا  لم يذكرها-  قال إنها تعمل على استغلال الإحتجاجات التي تشهدها العديد من القطاعات لتأجيج الوضع أكثر، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح أبدا بمس المكاسب التي حققتها الجزائر من أمن وإستقرار، مشيرا أن أبواب السلطات العمومية ستظل مفتوحة لتقديم الاقتراحات وإيجاد الحلول للمطالب الاجتماعية . وأوضح الوزير في ندوة صحفية في ختام زيارته لمعرض السلامة المرورية, بخصوص الاحتجاجات التي تعرفها بعض الأسلاك على غرار الأطباء المقيمين, أن "المبدأ الأساسي في تعاملنا والذي نعمل على تجسيده دائما ويؤكد عليه رئيس الجمهورية هو مبدأ الحوار الدائم" للوصول إلى حلول مذكرا بوجود لجان تعمل على مستوى مختلف القطاعات للوصول إلى التجسيد تدريجيا لطموحات هذه الفئات المجتمعية" ، مشددا على "ضرورة الوعي" والتقيد بمبدأ الحوار خاصة وأن أبواب السلطات العمومية مفتوحة لكل الاقتراحات ،محذرا من "الوصول إلى المحك الذي يريد البعض استعماله". وأضاف  الوزير:"..ليس الجميع راض على الاستقرار والأمن اللذان تنعم بهما الجزائر وأن البعض ممن ربما يعمل بطرق ملتوية للمساس بهذا الاستقرار"،  مضيفا بخصوص التجمعات التي نظمها أول أمس الأطباء المقيمون بلقول:" بالرغم من منع تنظيم المسيرات بالعاصمة أنه من منطلق احترامنا لأبنائنا المتمدرسين, الطلبة والأطباء, تفادينا ما يريد البعض الوصول إليه". ولفت الوزير قائلا:"..يجب على كل فئات المجتمع احترام قوانين الجمهورية واحترام تطبيقها" ، مؤكدا أن أولوية السلطات العمومية هو الحفاظ على أمن الجزائر المحاطة بالتهديدات" والواعية بما يحاك في مناطق أخرى من محيطها، وقال إنه سيتم بذل كل الجهود بقوة مؤسساتنا ودستورنا لعدم الرجوع إلى وضعيات عشناها في سنوات ماضية. كما جدد وزير الداخلية التأكيد على أن الجزائر,بالرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها, لن تتخلى أبدا عن طابعها الاجتماعي، وقال:"..بالرغم من هذه الوضعية المالية الصعبة فالدولة الجزائرية تواصل في  أداء مهامها وانجاز مشاريع اقتصادية خدمة للمواطن".هذا وأكد وزير الداخلية  أن رخصة السياقة بالتنقيط ستكون جاهزة مع بداية شهر مارس الداخل, فيما سيتم إصدار بطاقات ترقيم العربات الالكترونية خلال السداسي الأول من هذه السنة، موضحا :"..رخصة السياقة بالتنقيط ستكون جاهزة في الأسبوعين الأولين لشهر  مارس" الداخل،  مشيرا الى أن سيتم البدء بالعمل بها بالحاصلين الجدد على رخص  السياقة ثم تحويل القديمة الى رخص بالتنقيط وهو "العمل الذي سيتطلب وقتا".

  • "الحجز" لكل دراجة نارية لا يستعمل سائقها  الخوذة

كشف وزير الداخلية، نور الدين بدوي، عن القيام بالحجز الفوري لكل دراجة نارية لا يستعمل سائقها الخوذة، مؤكدا أن القوانين المتعلقة بالسلامة المرورية ستكون جد صارمة خلال الأشهر المقبلة، وقال إنه سيتم الحجز الفوري لكل دراجة نارية لا يستعمل سائقها خوذة خلال السياقة.

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بدوي للأطباء المقيمين :"هناك من يستغل وضعيتكم .."

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