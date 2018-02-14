دعت الحكومة للتعامل بصرامة مع المضربين: أحزاب الموالاة تتحرك





دعت خمس مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، المضربين في قطاعي التربية والصحة إلى "التعقل وتوقيف الإضراب حفاظا على مستقبل التلاميذ والطلبة ومصلحة المرضى"، مناشدة إياهم باعتماد لغة الحوار لتحقيق مطالبهم. وأكدت المجموعات البرلمانية -في بيان لها- بالقول:"..ما يجري من تحركات في بعض القطاعات أخذ منحى غير مبرر بالرغم من أن الممارسة النقابية حق مكفول دستوريا"، داعية "القائمين بالإضراب إلى التعقل وتوقيف الإضراب المفتوح والالتحاق بمناصب عملهم حفاظا على مصير ومستقبل التلاميذ والطلبة ومصلحة المرضى واعتماد الحوار كوسيلة لتحقيق المطالب المشروعة"، وتتمثل المجموعات البرلمانية السالفة الذكر في كل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر (تاج)، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار. وأعربت الجهة ذاتها عن "مساندتها لمواقف الحكومة"، ودعت إلى "التعامل بصرامة وعدم الانسياق وراء الاستفزازات التي تخل بمبدأ المساواة بين كل شرائح وفئات المجتمع والتكفل الأمثل بالمطالب المشروعة".

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