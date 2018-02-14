كعـوان يؤكد: لا توجد قيود على حرية التعبير في الجزائر





· على الصحف الجزائرية البحث عن موارد خاصة لتجاوز الصعوبات

· ملف استحداث صندوق دعم الصحافة هو قيد الدراسة

أكد وزير الإتصال جمال كعوان ،أمس، أن حرية التعبير في الجزائر كاملة وغير مقيدة ولا تمارس عليها أي ضغوطات من أي جهة كانت. وأوضح كعوان بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن الدستور الجزائري يكفل في مادته الـ50 حرية التعبير للصحافة، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يسهر شخصيا على تكريس هذا الحق ، وقال:"..نحن لسنا رؤساء تحرير ولا مفوضين سياسيين نتابع تطور الصحافة ونأمل أن تتحمل مسؤولياتها أكثر في الالتزام بأخلاقيات المهنة". وأضاف المسؤول ذاته:"..الصحافة لا يمكن أن تكون محترفة ّ إلا اذا التزمت بأخلاقيات المهنة ،فمن المهم أن تكون الصحافة الجزائرية حرة ومسؤولة وذلك بالابتعاد عن الاساءة والمساس بالأشخاص"، مسترسلا:"..لا يمكن المساس بشخصية الرئيس كما لا يمكن الإساءة لأي مواطن عادي". وأكد الوزير بخصوص دعم الدولة للصحافة بالقول:".. لا يمكن للصحافة الجزائرية أن تصمد دون دعم الدولة المباشر وغير المباشر والذي لم ينقطع رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ سنوات"، مؤكدا أن ملف استحداث صندوق دعم الصحافة هو قيد الدراسة بغرض مساعدة الصحف في المستقبل القريب على تحمل تبعات واقع الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة ومساعدتها على البقاء دون أن يقدم تفاصيل بشأن الميكانيزمات التي سيخضع لها الصندوق ولمن سيوجه وكذا مصادر تمويله، داعيا الى الانتظار حتى إنهاء الدراسة الخاصة به. وعدد وزير الإتصال أشكال الدعم المباشرة الأخرى للصحافة المكتوبة والتي حصرها في الاستفادة من الاشهار المؤسساتي وأسعار الطبع ، مشددا على إلزامية تحمل الصحف الجزائرية جزءا من مسؤولياتها والبحث عن موارد خاصة لتجاوز الصعوبات "فمن غير المعقول أن يرتبط وجود الصحف بالاستفادة من الاشهار العمومي".

البرامج الرياضية ..و بناء العلاقات الإجتماعية

أحيت أمس، الاذاعة الجزائرية اليوم العالمي للإذاعة باحتفالية رمزية بالنادي الثقافي عيسى مسعودي نوه فيها الحاضرون بالدور المحوري الذي تقوم به برامج الرياضة في الاذاعة في نشر قيم السلم والمساواة والمنافسة الشريفة. وأوضح المدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل أن الاذاعة الجزائرية تحولت إلى أوسع منظومة إعلامية على المستوى الإقليمي من حيث ساعات البث التي بلغت أكثر من 900 ساعة يوميا عبر أمواج إذاعاتها الـ55 الوطنية والمحلية والموضوعاتية ، بالإضافة إلى موقعها الالكتروني ، مؤكدا أن مجموع البرامج الرياضية في الاذاعة الجزائرية بلغ أكثر من 5663 ساعة اسبوعيا .

ولد علي: الاذاعة وسيلة لبث روح الحماس أثناء التغطيات الحية

أكد وزير الرياضة ،الهادي ولد علي ، أن الجمع بين الرياضة والإذاعة يهدف إلى تعزيز وترقية قيم الإحترام والتضامن والتسامح ومكافحة العنف بكافة أشكاله، موضحا أن الاذاعة وسيلة لبث روح الحماس أثناء التغطيات الحية للفعاليات الرياضية وكذا وسيلة لنقل قيم مرتبطة بروح والعمل الجماعي والمساواة في المجال الرياضي.

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