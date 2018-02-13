ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، يستقبل رئيس الأركان الجمهورية الفرنسية





استقبل الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2018، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الأميرال برنار روجيل، رئيس الأركان الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية. أجرى الطرفان اجرى محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر هذا اللقاء ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد العسكري الفرنسي.

في الختام تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقع بعدها الأميرال برنار روجيل على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي

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