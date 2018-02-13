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13/02/2018 14:09:00

بن صالح يستقيل السفير الجديد للمملكة المتحدة لبريطانيا بالجزائر


   استقبـــل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018 بمقر المجلس، السيد Barry Lowen  السفير الجديد للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بالجزائر.

وقد تمحور الحديث خلال هذا اللقاء حول سبل تعزيز العلاقات وتوسيع مجالات التعاون حيث استعرض الطرفان جوانب من الفرص المتاحة لترقيته، لاسيما على المستوى الاقتصادي، من خلال تشجيع الشراكة القائمة على تبادل المنافع.. كما تم التأكيد على الأهمية التي يكتسيها التعاون البرلماني والتنويه بالبرنامج المسطر في مجال التكوين الموجه لإطارات وموظفي البرلمان، والذي تترجمه الدورات التكوينية و ورشات العمل المنظمة دوريا بدعم من البرلمان البريطاني.. وفي هذا السياق حرص الجانبان على إيلاء هذا التوجه نحو تعميق العلاقات البرلمانية كل الاهتمام والعناية في المستقبل.

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