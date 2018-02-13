

ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، يستقبل رئيس الأركان الجمهورية الفرنسية استقبل الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، هذا اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2018، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الأميرال برنار روجيل،



بن صالح يستقيل السفير الجديد للمملكة المتحدة لبريطانيا بالجزائر استقبـــل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2018 بمقر المجلس، السيد Barry Lowen السفير الجديد للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا



أرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بحوزته مسدس رشاش في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، يوم 12 فيفري 2018، للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، بحوزته



مباركي: الدولة ستتكفل بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين قريبا أعلن وزير التكوين و التعليم المهنيين ،محمد مباركي، أمس، عن تكفل الدولة ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين على أن تتكفل



لوكال: البنوك استرجعت 105 مليار دينار من "السكوار" كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أمس، أنّ الصادرات من المحروقات خلال 2016 عرفت ارتفاعا بـ 31.6مليار دولار، مقابل 27.9 مليار دولار في سنة 2016،



تدمير قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بتبسة في إطار مكافحة الارهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 فيفري 2018، قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بتبسة الناحية العسكرية السادسة . من جهة أخرى وفي



فرعون: العرب مدعوون لتقليص الفجوة الرقمية دعت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ايمان هدى فرعون، أمس، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل الدول العربية من أجل "ترقية



"حمس" تطلق مبادرة لحلحلة الإضرابات أطلقت حركة مجتمع السلم "حمس" ،أمس، مبادرة جديدة قالت إنها ترمي لإيجاد حلول سريعة ومباشرة لـ"الإضرابات" التي تشهدها العديد من القطاعات الحيوية بالبلاد، وذلك من



زمالي للكناباست:"تجاوزتم كل الخطوط الحمراء" · دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، الأساتذة المضربين في قطاع التربية إلى وقف الاضراب وتغليب لغة الحوار، وقال إن الوزارة عملت