أرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بحوزته مسدس رشاش
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود المتواصلة لقوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، يوم 12 فيفري 2018، للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، بحوزته (01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن (01) ذخيرة مملوء. ويتعلق الأمر بالمسمى "أ. زمة "، المكنى "أبو رقية". تأتي هذه النتائج الميدانية لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الشريط الحدودي للبلاد، للتصدي لكل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.
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