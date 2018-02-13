

مباركي: الدولة ستتكفل بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين قريبا أعلن وزير التكوين و التعليم المهنيين ،محمد مباركي، أمس، عن تكفل الدولة ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين على أن تتكفل



لوكال: البنوك استرجعت 105 مليار دينار من "السكوار" كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أمس، أنّ الصادرات من المحروقات خلال 2016 عرفت ارتفاعا بـ 31.6مليار دولار، مقابل 27.9 مليار دولار في سنة 2016،



تدمير قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بتبسة في إطار مكافحة الارهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 فيفري 2018، قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بتبسة الناحية العسكرية السادسة . من جهة أخرى وفي



فرعون: العرب مدعوون لتقليص الفجوة الرقمية دعت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ايمان هدى فرعون، أمس، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل الدول العربية من أجل "ترقية



"حمس" تطلق مبادرة لحلحلة الإضرابات أطلقت حركة مجتمع السلم "حمس" ،أمس، مبادرة جديدة قالت إنها ترمي لإيجاد حلول سريعة ومباشرة لـ"الإضرابات" التي تشهدها العديد من القطاعات الحيوية بالبلاد، وذلك من



زمالي للكناباست:"تجاوزتم كل الخطوط الحمراء" · دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، الأساتذة المضربين في قطاع التربية إلى وقف الاضراب وتغليب لغة الحوار، وقال إن الوزارة عملت



"اليـوم العالمـي للإذاعة" : احتفالية خاصة بمقر الاذاعة الجزائرية وعدة نشاطات عبر الوطن تنظم الإذاعة الجزائرية غدا الثلاثاء ، احتفالية خاصة و ذلك بمناسبة "اليوم العالمي للإذاعة "و التي تتضمن نصف يوم دراسي وعدة نشاطات رياضية في مختلف



أمطار رعدية على المناطق الساحلية و القريبة من الساحل بالوسط و الشرق ابتداء من مساء يوم الاثنين أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة عن أمطار غزيرة و أحيانا رعدية تشمل ابتداء من مساء يوم الاثنين المناطق الساحلية و القريبة من



محافظ بنك الجزائر: البنوك استرجعت 105 مليار دينار كانت متداولة في السكوار قال محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن الأموال المتداولة خارج القنوات المصرفية، انخفضت الى 105 مليار دينار عما كانت عليه خلال بداية الثلاثي الأخير من