تدمير قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بتبسة
في إطار مكافحة الارهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 فيفري 2018، قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بتبسة الناحية العسكرية السادسة . من جهة أخرى وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خمسة (05) مهربين وضبطت سلاحا ناريا وشاحنتين ومركبة نفعية و(175) قنطار من حديد الخرسانة و(47) قنطار من مادة التبغ بالوادي وبسكرة/ن.ع.4. وفي نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين صالح وبرج باجي مختار/ن.ع.6، مهربين (02) وضبطت مركبة رباعية الدفع و(0,65) طن من المواد الغذائية و(300) لتر من الوقود، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بقسنطينة/ن.ع.5، ثلاثة (03) مجرمين بحوزتهم (8590) ورقة نقدية مزورة بالعملة الوطنية (15590000 دج). كما تم توقيف (42) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبسكرة والأغواط وتمنراست وبشار وأدرار.
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