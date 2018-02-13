الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
13/02/2018 10:43:00

"حمس" تطلق مبادرة لحلحلة الإضرابات


 أطلقت حركة مجتمع السلم "حمس" ،أمس، مبادرة جديدة قالت إنها ترمي لإيجاد حلول سريعة ومباشرة لـ"الإضرابات" التي تشهدها العديد من القطاعات الحيوية بالبلاد، وذلك من خلال تشكيل لجنة برلمانية على جناح السرعة وعقد لقاءات مع جميع النقابات، وكذا عقد لقاءات مع وزراء وإطارات الوزارات المعنية، وفتح نقاش جدّي بإرادة سياسية وحوار حقيقي. وأوضحت الكتلة البرلمانية لحركة "حمس" في بيان لها تحوزه "الاتحاد" أنها "وضعت مقترحات بشأن الغليان التي تشهده العديد من القطاعات عبر تشكيل لجنة برلمانية على جناح السّرعة، تتكوّن من كل الكتل البرلمانية الراغبة في المساهمة في معالجة هذه الوضعية المعقّدة مع وضع برنامج عملها، والمتمثل أساسا في عقد لقاءات مع جميع النقابات المتمسّكة والمعنية بالإضرابات في كلّ القطاعات، وحصر المطالب المشروعة حسب الأولوية القصوى، القابلة للتفاوض والواقعية في التنفيذ، مع عقد لقاءات مع وزراء وإطارات الوزارات المعنية، وفتح نقاش جدّي حول تلك المطالب، بإرادة سياسية وحوار حقيقي وبالتزام فعلي حسب ما يُتفق عليه". وقالت الحركة إن "هذا التحرك جاء نتيجة لحساسية القطاعات المعنية بحالة الإضرابات والاحتجاجات، وخاصة قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي، وعلاقتها بالطابع الاجتماعي للدولة، وهو ما يمسّ بكلّ فئات الشّعب ومكسب الاستقرار"، مشيرة أن "هذه الخطوة تندرج في إطار التكفل  بالحقّ الدستوري للنقابات في ممارسة الحقّ النقابي، وشرعية بعض المطالب، وواجب الجهات الوصية في التكفل بانشغالات الفئات العمالية". واقترحت "حمس" ضمن المبادرة التي أطلقتها "لقاء وطني جامع بين الوزراء المعنيين وهذه اللجنة البرلمانية وممثلي النقابات وفتح حوار وتفاوض على تلك المطالب، وعقد اتفاقٍ مكتوبٍ وممضي من الجميع، والتعهّد والالتزام بها وتنفيذها"، مؤكدة أن "العمل جاء بعد الجهود المبذولة من النواب والكتلة البرلمانية وأعضائها في اللجان المختصة بالبرلمان، عن طريق الأسئلة الموجّهة إلى أعضاء الحكومة، واللقاءات بالوزراء، والاتصالات مع النقابات"، معتبرة أن "هذه الخطوة تأتي ونظرا لإصرار النقابات على مطالبها، وعجز الجهات الوصية عن المعالجة الموضوعية لهذه القضية".

 

عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

مباركي: الدولة ستتكفل بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين قريبا

أعلن وزير التكوين و التعليم المهنيين ،محمد مباركي، أمس، عن تكفل الدولة ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين على أن تتكفل
image

لوكال: البنوك استرجعت 105 مليار دينار من "السكوار"

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال،  أمس، أنّ الصادرات من المحروقات خلال 2016 عرفت ارتفاعا بـ 31.6مليار دولار، مقابل 27.9 مليار دولار في سنة 2016، 
image

تدمير قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بتبسة

في إطار مكافحة الارهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 فيفري 2018، قنبلتين (02) تقليديتي الصنع بتبسة الناحية العسكرية السادسة . من جهة أخرى وفي
image

فرعون: العرب مدعوون لتقليص الفجوة الرقمية

دعت وزيرة البريد والمواصلات السلكية  واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ايمان هدى فرعون، أمس، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود من قبل الدول العربية من أجل "ترقية 
image

"حمس" تطلق مبادرة لحلحلة الإضرابات

 أطلقت حركة مجتمع السلم "حمس" ،أمس، مبادرة جديدة قالت إنها ترمي لإيجاد حلول سريعة ومباشرة لـ"الإضرابات" التي تشهدها العديد من القطاعات الحيوية بالبلاد، وذلك من
image

زمالي للكناباست:"تجاوزتم كل الخطوط الحمراء"

·    دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، الأساتذة المضربين في قطاع  التربية إلى وقف الاضراب وتغليب لغة الحوار، وقال إن الوزارة عملت
image

"اليـوم العالمـي للإذاعة" : احتفالية خاصة بمقر الاذاعة الجزائرية وعدة نشاطات عبر الوطن

تنظم الإذاعة الجزائرية  غدا الثلاثاء ، احتفالية خاصة و ذلك بمناسبة  "اليوم العالمي للإذاعة "و التي تتضمن نصف يوم دراسي وعدة نشاطات رياضية في مختلف
image

أمطار رعدية على المناطق الساحلية و القريبة من الساحل بالوسط و الشرق ابتداء من مساء يوم الاثنين

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية  خاصة عن أمطار غزيرة و أحيانا رعدية تشمل ابتداء من مساء يوم الاثنين  المناطق الساحلية و القريبة من
image

محافظ بنك الجزائر: البنوك استرجعت 105 مليار دينار كانت متداولة في السكوار

قال محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن  الأموال المتداولة خارج القنوات المصرفية، انخفضت الى 105 مليار دينار عما كانت عليه خلال بداية الثلاثي الأخير من
image

هل سيوفق بوحجة في الوساطة بين الأطباء المقيمين والجهات الوصية بعد الشهر الثالث من الاضراب

اختتم اللّقاء الذي جمع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وممثلي الأطباء المقيمين. وحسب ما كشفت وسائل اعلام الاعضاء القيادين   في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين
قيم هذا المقال
0