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13/02/2018 10:15:00

زمالي للكناباست:"تجاوزتم كل الخطوط الحمراء"


·    دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، الأساتذة المضربين في قطاع  التربية إلى وقف الاضراب وتغليب لغة الحوار، وقال إن الوزارة عملت على تذكير نقابة "الكناباست" بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب خلال الاجتماع بين الوزارة والنقابة، موضحا أن "الكناباست" تجاوزت كل الخطوط الحمراء. وطالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تصريح للصحافة خلال استقباله لممثلي نقابة "الكنابست" الأساتذة المضربين في قطاع  التربية بوقف الاضراب وتغليب لغة الحوار "خدمة لمصلحة التلميذ والوطن"، وقال زمالي :"..لقد طلبنا من ممثلي هذه النقابة تغليب لغة الحار ووضع مصلحة التلميذ والوطن فوق كل اعتبار"، معتبرا أن الوضعية التي أفرزها الإضراب المتواصل منذ عدة أسابيع "فتنة لا تخدم اي طرف". وأضاف الوزير أن "الحالة التي وصلنا إليها اليوم تعدت الخطوط الحمراء" وأن الوضعية "أفرزت أمورا لم تعد تتحكم فيها هذه الاطراف"،داعيا الجميع الى "احترام قرارات العدالة"، مؤكدا أن الدستور الجزائري "يكفل حق الطفل في التعلم" ذكر زمالي بأن القانون الجزائري "وضع عدة آليات للحوار والتشاور"، مبرزا بأن من مهام وزارة العمل "السهر على تطبيق القانون ومرافقة هذه النقابات والعمال وكل الشركاء الاجتماعيين في معرفة نصوصه واحترامه".

  • "الكنابست" تتمسك بإضرابها ..

وتمسك المجلس الوطني المستقل لمستخدمي  التدريس ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست"، بإضرابه حيث نظم  أمس وقفة احتجاجية شارك فيها الاساتذة المضربون أمام مقر مديرية التربية لولاية الجزائر وسط، وأكد المنسق لولاية الجزائر للكنابست، دحو الياس، في تصريح له أن تنظيم هذه الوقفة  التي حضرها نحو 70 أستاذا تندرج استجابة لنداء النقابة التي تشن إضرابا منذ  جانفي الفارط.  ويشار أن خمسة نقابات في قطاع التربية أكدت عدم شريعية إضراب "الكناباست" ، حيث  دعت "الجميع إلى وضع مصلحة ومستقبل التلميذ فوق كل شيء" ، معتبرة  أن الاضراب المفتوح, الذي يشنه منذ أكثر من شهر المجلس الوطني المستقل  لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست), "سينعكس سلبا على  العمل النقابي ككل". وأوضح  ممثلي الاتحادية الوطنية لعمال التربية, الاتحادية الوطنية لقطاع  التربية, النقابة الوطنية لعمال التربية, النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة  والعمال المهنيين وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي أن الاضراب  المفتوح الذي تشنه نقابة الكنابست "غير شرعي من الناحية القانونية" وبالتالي  فهو "يشوه العمل النقابي"، داعيين الأساتذة و أولياء التلاميذ إلى التفكير في  مستقبل التلاميذ كما على الوزارة استقبال ممثلين عن هذه النقابة في أقرب وقت  ممكن.

 

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