"اليـوم العالمـي للإذاعة" : احتفالية خاصة بمقر الاذاعة الجزائرية وعدة نشاطات عبر الوطن





تنظم الإذاعة الجزائرية غدا الثلاثاء ، احتفالية خاصة و ذلك بمناسبة "اليوم العالمي للإذاعة "و التي تتضمن نصف يوم دراسي وعدة نشاطات رياضية في مختلف الاصناف عبر كامل التراب الوطني والذي إختارت له هذه السنة منظمة اليونسكو موضوع "الإذاعة و الرياضة" و ذلك قصد التعريف بمساهمتها في ترقية الرياضة في الجزائر. و تتضمن هذه التظاهرة التي تحظى برعاية وزير الاتصال السيد جمال كعوان و مشاركة وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، نصف يوم دراسي حول موضوع : "دور الإذاعة الجزائرية في تطوير وترقية الرياضة المدرسية ".وموازاة مع هذا اللقاء الذي تتخلله عدة مداخلات لممثلي الوزارات المعنية بالإضافة الى الفاعلين والمختصين في الموضوع، تنظم نشاطات رياضية في مختلف المؤسسات التربوية على المستوى الوطني و منافسات رياضية في مدينة وهران في العديد من الأصناف منها الكرة الحديدية، الملاحة الشراعية و التجديف، السباحة، المبارزة، سباق الدراجات الهوائية و مقابلات في كرة اليد، كرة الطائرة و كرة القدم.كما يتضمن البرنامج أيضا بث عدة حصص إذاعية عبر مختلف القنوات الوطنية الموضوعاتية و الجهوية تصب كلها في محور "الإذاعة والرياضة" و الإشكاليات المتفرعة عنها مثل المساواة بين الجنسين و التنوع في التغطية الإعلامية للأحداث الرياضية و هذا قصد توطيد علاقة الجمهور بالثقافة الرياضية.

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