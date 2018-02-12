أمطار رعدية على المناطق الساحلية و القريبة من الساحل بالوسط و الشرق ابتداء من مساء يوم الاثنين

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة عن أمطار غزيرة و أحيانا رعدية تشمل ابتداء من مساء يوم الاثنين المناطق الساحلية و القريبة من السواحل لوسط و شرق البلاد ٫ و ستمس الأمطار في مرحلة أولى شمال ولاية شلف و ولايات تيبازة و الجزائر العاصمة و البليدة حيث ستصل كميات الأمطار المتساقطة 25 ملم خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من يوم الاثنين على الساعة 18.00 إلى يوم الثلاثاء على الساعة 3.00 صباحا. و من المرتقب أن تمس الأمطار لاحقا ولايات بومرداس و تيزي وزو و بجاية و جيجل بحيث ستصل كميات الأمطار المتساقطة 30 ملم ابتداء من يوم الاثنين على الساعة 21.00 إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة 06.00 صباحا, حسب ذات المصدر الذي يرتقب أيضا هبوب رياح مصحوبة برعود.