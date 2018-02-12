هل سيوفق بوحجة في الوساطة بين الأطباء المقيمين والجهات الوصية بعد الشهر الثالث من الاضراب





اختتم اللّقاء الذي جمع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وممثلي الأطباء المقيمين.

وحسب ما كشفت وسائل اعلام الاعضاء القيادين في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، على لسان مريم حجاب، فقد وعدهم بوحجة بالدخول في وساطة بينهم وبين الوزارة الأولى.

ومن جهة اخرى طلب بوحجة المقيمين بإعدادتقرير مفصل يحوي كل المطالب المرفوعة، وكذا العمل الذي تم على مستوى اللجنة القطاعية، على أن يلتقي بهم مرة ثانية يوم الخميس المقبل.

من جانبهم، أكد ممثلو الأطباء لمقيمين، بأن الخطوة التصعيدية التي قامو بها تهدف بالدرجة الأولى للمطالبة بتدخل رئيس الجمهورية لحل قضيتهم، في الوقت الذي يدخل إضرابهم المفتوح شهره الثالث.

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