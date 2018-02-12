هامل يتطرق مع النائبة المنسقة الرئيسية، بقسم الدولة للولايات الى تطوير ميادين التعاون بين شرطتي البلدين





استقبل السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، يوم آمس الأحد بمقر المديريـة العامـة لـلأمـن الـوطـني السـيـدة ألـيـنـا رومانوفسكي (Alina ROMANOWSKI) النائبة المنسقة الرئيسية، بقسم الدولة للولايات المتحدة الأمريكية، رفقة السيد يانيف بارزيلاي (Yaniv BARZILAI)، مستشار سياسي لشمال إفريقيا. وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين لاسيما في مجال إرساء أسس تعاون دولي أمني متكامل وسبل تعزيزه، من خلال دعم مجالات تبادل التجارب والخبرات في مجال التكوين المتخصص، استعمال التكنولوجيات الحديثة في العمل الشرطي لتطوير الأداء ومواجهة التحديات الأمنية، كالجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

و بهذه المناسبة، أكد السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني على أن التحديات الأمنية المشتركة تفرض توفير استجابة موحدة وشاملة لمختلف أشكال الإجرام على الصعيدين الدولي والإقليمي، من خلال تطوير ميادين التعاون وترقية تبادل الخبرات والممارسات الحسنة. و من جهتها، أشادت السيدة ألينا رومانوفسكي باحترافية الشرطة الجزائرية ودورها الأساسي على المستوى الإقليمي والدولي، كما أكدت على أهمية تطوير ميادين التعاون بين شرطة البلدين، مواكبة للتطورات والمستجدات الحاصلة في مجال الجريمة وسبل مجابهتها.

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