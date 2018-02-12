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12/02/2018 14:58:00

مجلس الأمة يعقد جلسة لطرح أسئلة شفوية من قبل أعضاء من المجلس


يعقد مجلـس الأُمـَّـة يوم الخميس 15 فيفري 2018، على الساعة العاشرة (10.00) صباحا جلسة عامة، تخصص هذه الجلسة لطرح أسئلة شفوية من قبل أعضاء من مجلس الأمَّة على عدد من أعضاء الحكومة.

وستخص هذه الأسئلة القطاعات التالية:

  • 1.   الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • 2.   الطاقة
  • 3.   الأشغال العمومية والنقل،
  • 4.   التجارة،

 

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