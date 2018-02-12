الآمن يجهض مسيرة الأطباء المقيمين بالعاصمة
تجمع صباح اليوم مئات الأطباء المقيمين في شوارع العاصمة، حيث امتدت تجمعات المحتجين من مبنى المجلس الشعبي الوطني إلى غاية البريد المركزي، أين تم تطويق ساحة البريد المركزي، بأعداد كبيرة من أعوان مكافحة الشغب وفي محاولة لإجهاض مسيرة الأطباء المقيمين قامت عناصر مكافحة الشغب، بمحاصرة المحتجين لمنعهم من التحرك ، فيما جابت فئة من المحتجين بعض احياء العاصمة و نجحوا في الوصول الى مبنى المجلس الشعبي الوطني وسط تطويق مشدّد، وتأتي الوقفة الإحتجاجية في وقت يدخل الإضراب المفتوح للأطباء المقيمين شهره الثالث، وهذا لفشل كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة وكل طاولات النقاش باءت بالفشل
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