

"اليـوم العالمـي للإذاعة" : احتفالية خاصة بمقر الاذاعة الجزائرية وعدة نشاطات عبر الوطن تنظم الإذاعة الجزائرية غدا الثلاثاء ، احتفالية خاصة و ذلك بمناسبة "اليوم العالمي للإذاعة "و التي تتضمن نصف يوم دراسي وعدة نشاطات رياضية في مختلف



أمطار رعدية على المناطق الساحلية و القريبة من الساحل بالوسط و الشرق ابتداء من مساء يوم الاثنين أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة عن أمطار غزيرة و أحيانا رعدية تشمل ابتداء من مساء يوم الاثنين المناطق الساحلية و القريبة من



محافظ بنك الجزائر: البنوك استرجعت 105 مليار دينار كانت متداولة في السكوار قال محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن الأموال المتداولة خارج القنوات المصرفية، انخفضت الى 105 مليار دينار عما كانت عليه خلال بداية الثلاثي الأخير من



هل سيوفق بوحجة في الوساطة بين الأطباء المقيمين والجهات الوصية بعد الشهر الثالث من الاضراب اختتم اللّقاء الذي جمع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وممثلي الأطباء المقيمين. وحسب ما كشفت وسائل اعلام الاعضاء القيادين في التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين



هامل يتطرق مع النائبة المنسقة الرئيسية، بقسم الدولة للولايات الى تطوير ميادين التعاون بين شرطتي البلدين استقبل السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، يوم آمس الأحد بمقر المديريـة العامـة لـلأمـن الـوطـني السـيـدة ألـيـنـا رومانوفسكي (Alina ROMANOWSKI) النائبة المنسقة



عبد الهادي بركات ،يكشف: نقل كميات "كبيرة" من قارورات "غاز البوتان" بالمدية · "نفطال" تجند ثماني شاحنات لتزويد البلديات والقرى بالغاز كشف المدير المحلي للطاقة ،عبد الهادي بركات، أن نظام تزويد المناطق الريفية لولاية المدية بغاز البوتان منذ



مجلس الأمة يعقد جلسة لطرح أسئلة شفوية من قبل أعضاء من المجلس يعقد مجلـس الأُمـَّـة يوم الخميس 15 فيفري 2018، على الساعة العاشرة (10.00) صباحا جلسة عامة، تخصص هذه الجلسة لطرح أسئلة شفوية من قبل أعضاء من



الآمن يجهض مسيرة الأطباء المقيمين بالعاصمة تجمع صباح اليوم مئات الأطباء المقيمين في شوارع العاصمة، حيث امتدت تجمعات المحتجين من مبنى المجلس الشعبي الوطني إلى غاية البريد المركزي، أين تم تطويق ساحة



المصنع "الجزائري- التركي"بغليزان يدخل مرحلة الانتاج قريبا أكد الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنسيج و الجلود (جيتكس) صالح مالك أن مصنع غزل القطن و النسيج الكائن بولاية غليزان والمنجز في إطار شراكة