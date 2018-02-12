الأطبـــــــــــــاء المـقيمون يثورون اليوم بالعاصمة





· وزارة الصحة تخصم أجور 15 ألف طبيب مضرب

· مـــــــــــــــــــــلاح: مبدأ الحوار لم يجسد على أرضية الميدان

ينتظر أن يجدد اليوم الأطباء المـقيمون إضرابهم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، وأرجعت التنسيقية الـوطنية التي ينتمون إليها سبب الإضراب إلى ما أسمته بـ" فشل اللقاءات التي عقدتھا اللجنة المشتركة بین وزارة الصحة والأطباء". وأكدت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين عودتهم إلى الاحتجاج على مستوى مستشفى مصطفى باشا، استكمالا لإضرابهم المتواصل منذ ثلاثة اشهر، وذلك بعد فشل المفاوضات التي دامت أسبوعا كاملا بين ممثلي الأطباء المقيمين ووزارة الصحة واللجنة المتعددة القطاعات التي يؤكد المقيمون بأنها لم تأت بجديد على طاولة الحوار التي تميزت حسبهم بعودة الوصاية إلى التماطل. وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اقترحت في آخر اجتماع للجنة القطاعية المشكلة للتفاوض مع الأطباء المقيمين، تقليص الخدمة المدنية إلى 20 تخصصا، بالإضافة إلى منح امتيازات كبيرة للأطباء والجمع بين الأزواج منهم في ولاية واحدة. وهو ما رفضته التنسیقیة الوطنیة للأطباء المقیمین. هذا وهدد الأطباء المقيمون باللجوء للعدالة لمقاضاة وزارة الصحة بعد تنفيذها قرار الخصم من أجور المضربين معتبرين القرار تعدياً صارخاً على القانون، ودافعاً لهم للإصرار على مواصلة الاحتجاج والتظاهر السلمي إلى غاية تلبية مطالبهم، وقال ممثل الأطباء المقيمين الدكتور "ملاح نذير"، في تصريح له بالقول:"..من غير المعقول أن يتم التحاور مع المضربين ليأتي قرار مثل هذا ، متسائلا عن جدوى الحوار في الوقت الذي تواصل الهيئة الوصية سلسلة الإجراءات التعسفية في حق الأطباء المضربين. وقال المسؤول ذاته إن خصم الأجور طال حوالي 15 ألف طبيب مضرب الذين نظموا إضرابا متجددا لثلاثة أيام في الأسبوع لمدة شهرين وإضراب مفتوح طيلة شهر جانفي، ويأتي هذا بعد سلسلة من اللقاءات آلتي جمعت النقابات مع الوزارة الوصية ، غير أن رد الوزارة، حسبه يدعوا إلى القطيعة بما أنّ مبدأ الحوار لم يجسد على أرضية الميدان،وذكر أن هذه المُمارسات غير قانونية لان الإضراب قانوني.

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